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8 ноября • обновлено в 17:47
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Курс биткоина неожиданно обвалился: аналитик рассказал, чего ждать дальше

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Курс биткоина в пятницу, 8 ноября, обвалился ниже $9000. В 17.30 по киевскому времени главная криптовалюта стоила $8782 и ее цена продолжала падать.

По данным портала CoinMarketCap, за сутки стоимость упала более чем на 5%, а капитализация (общая стоимость всех монет) снизилась до $158 млрд.

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Курс биткоина обвалился

Курс биткоина обвалился

CoinMarketCap

Другие главные криптовалюты тоже стремительно дешевеют. Так, XRP потерял 5,92% стоимости, Bitcoin Cash ушел вниз на 4,75%, Bitcoin SV подешевел на 7,27%, а Stellar – на 5,72%.

Криптовалюты ушли вниз

Криптовалюты ушли вниз

CoinMarketCap

Эксперты предполагают, что цена криптовалюты будет падать. "Аналитик ForkLog Владислав Власенко не исключает, что уже в ближайшее время первая криптовалюта окажется в диапазоне $8400-8600", – сообщил портал ForkLog.

Курс биткоина упал

Курс биткоина упал

life.ru

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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