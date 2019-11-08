Курс биткоина неожиданно обвалился: аналитик рассказал, чего ждать дальше

Курс биткоина в пятницу, 8 ноября, обвалился ниже $9000. В 17.30 по киевскому времени главная криптовалюта стоила $8782 и ее цена продолжала падать.

По данным портала CoinMarketCap, за сутки стоимость упала более чем на 5%, а капитализация (общая стоимость всех монет) снизилась до $158 млрд.

Курс биткоина обвалился CoinMarketCap

Другие главные криптовалюты тоже стремительно дешевеют. Так, XRP потерял 5,92% стоимости, Bitcoin Cash ушел вниз на 4,75%, Bitcoin SV подешевел на 7,27%, а Stellar – на 5,72%.

Криптовалюты ушли вниз CoinMarketCap

Эксперты предполагают, что цена криптовалюты будет падать. "Аналитик ForkLog Владислав Власенко не исключает, что уже в ближайшее время первая криптовалюта окажется в диапазоне $8400-8600", – сообщил портал ForkLog.

Курс биткоина упал life.ru

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

Курс биткоина в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, совершил невероятный скачок почти на 30%, поднявшись до $9600.

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