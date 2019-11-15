Курс биткоина может резко измениться: появился прогноз на ближайшее время

Курс биткоина в ближайшее время может рухнуть до $8500. В пятницу, 15 ноября, стоимость криптовалюты колебалась в пределах $8720-8600.

Такой прогноз дал финансовый аналитик Евгений Турчак. "В ближайшее время рынок продолжит смотреть вниз. При таком сценарии развития событий курс биткоина может упасть до $8500, Ethereum может подешеветь до $180, XRP – до $0,26, а Litecoin – до $58", – цитирует эксперта ForexClub.

Турчак отметил, что основные криптовалюты в пятницу продолжают свое снижение, несмотря на позитив от новости о том, что страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей. Кроме того, выпущенная биржей Coinbase дебетовая карта Coinbase Card добавила пять криптовалют в список поддерживаемых цифровых активов и стала доступна еще в десяти странах.

По данным портала CoinMarketCap, стоимость биткоина в пятницу снизилась на 0,5%, а капитализация (общая стоимость всех монет) составила $156,7 млрд.

Курс биткоина

Курс биткоина

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

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Курс биткоина в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, совершил невероятный скачок почти на 30%, поднявшись до $9600.

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