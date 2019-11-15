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15 ноября • обновлено в 17:40
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Курс биткоина может резко измениться: появился прогноз на ближайшее время

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Курс биткоина в ближайшее время может рухнуть до $8500. В пятницу, 15 ноября, стоимость криптовалюты колебалась в пределах $8720-8600.

Такой прогноз дал финансовый аналитик Евгений Турчак. "В ближайшее время рынок продолжит смотреть вниз. При таком сценарии развития событий курс биткоина может упасть до $8500, Ethereum может подешеветь до $180, XRP – до $0,26, а Litecoin – до $58", – цитирует эксперта ForexClub.

Турчак отметил, что основные криптовалюты в пятницу продолжают свое снижение, несмотря на позитив от новости о том, что страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей. Кроме того, выпущенная биржей Coinbase дебетовая карта Coinbase Card добавила пять криптовалют в список поддерживаемых цифровых активов и стала доступна еще в десяти странах.

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По данным портала CoinMarketCap, стоимость биткоина в пятницу снизилась на 0,5%, а капитализация (общая стоимость всех монет) составила $156,7 млрд.

Курс биткоина

Курс биткоина

Курс биткоина

Курс биткоина

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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