Курс биткоина достиг рекордной отметки за 10 месяцев

Курс биткоина во вторник, 28 июля, преодолел психологическую отметку в $11,2 тыс.

Примерно в 1:20 ночи по Киеву его цена составила $1280. Этим криптовалюта обновила предыдущий рекорд, который был установлен 12 февраля. Тогда монета стоила $1270. А на более высоких курсах биткоин в последний раз торговался 19 сентября 2019 года.

Затем стоимость начала плавно снижаться. По состоянию на 13 часов цифровая монета стоила $10774, а суточный рост составил 5,7%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. Капитализация (общая стоимость всех монет) превысила $198,7 млрд.

Стоимость биткоина CoinMarketCap

Другие криптовалюты тоже подорожали. Так, Litecoin вырос на 7,73%, Thether на 0,35%, Bitcoin Cash на 5,55%.

Стоимость криптовалют CoinMarketCap

Как сообщал OBOZREVATEL, биткоин в понедельник, 27 июля, преодолел отметку в $10200. Последний раз на таком уровне криптовалюта торговалась в середине февраля 2020 года.