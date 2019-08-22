Доминирует на 90%: биткоину предрекли невероятный рост

Курс биткоина в четверг, 22 августа, в очередной раз упал ниже $10 тыс. Однако криптовалютные аналитики полны оптимизма. Они считают, что монета в дальнейшем будет расти.
Один из аргументов в пользу этого – теория, согласно которой цена криптовалюты будет повышаться с ростом сложности майнинга. Другими словами, чем сложнее проводить математические рассчеты для получения очередной цифровой монеты, тем дороже будет стоит ресурс. Об этом говорится в материале на сайте BloomChain.
Колебания курса биткоина 22 августа
CoinMarketCap
"Биткоин сможет выйти в активный рост в момент достижения локального "дна" сложности", – пишет издание.
After each ATH #bitcoin price drops until a lot of miners aren't profitable. Miners switch off hardware (capitulate), hashrate drops, and difficulty adjusts downwards .. until miners become profitable again and difficulty rises. Difficulty bottom (100%) starts a new bull market🚀 pic.twitter.com/IgriE3GkPq— PlanB (@100trillionUSD) 21 серпня 2019 р.
Тем временем специалисты компании Arcane Crypto, проанализировав рынок, пришли к выводу, что настоящий уровень доминирования биткоина (то есть, его доля в общей рыночной капитализации для всех криптовалют) превышает 90%.
Таким образом, несмотря на существование более 500 других криптовалют, биткоин безоговорочно остается главным цифровым ресурсом в мире.
Today's Bitcoin market dominance is more like 90% when adjusted for volume (@ArcaneCrypto_AS) https://t.co/xowYvfoU27 pic.twitter.com/o72ILc417m— Adam Back (@adam3us) 22 серпня 2019 р.
В позитивном ключе о будущем биткоина высказался сооснователь криптофонда Morgan Creek Digital Энтони Помплиано.
"Биткоин предоставляет возможность уйти от негативных последствий инфляции для 50% населения планеты. Простая защита ценностей создает множество возможностей для тех, кто в этом больше всего нуждается", – написал Помпилиано.
Bitcoin provides an opportunity for more than 50% of the world to escape from the negative effects (wealth inequality) of inflation.— Pomp 🌪 (@APompliano) 22 серпня 2019 р.
Simply protecting someone's wealth would create an abundance of opportunity for those who need it most.
Также о возможностях дальнейшего движения биткоина рассказал генеральный партнер венчурной компании Blockchain Capital Спенсер Богарт. Он считает, что биткоин представляется безопасным активом, с точки зрения долгосрочной перспективы. Специалист отметил возможности дальнейшего роста его стоимости, в основе которой, по его мнению, будет лежать продолжение адаптации криптовалюты и преимущества нового финансового инструмента перед фиатом (обычными деньгами) в условиях нестабильной экономической ситуации.
Криптовалютные эксперты ждут, что биткоин будет расти
bloomchain.ru
Справка:
Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.
Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).
Как сообщал OBOZREVATEL, криптовалютные эксперты прогнозируют, что курс биткоина может упасть ниже 8 000 долларов. "С учетом снижения цены и в случае ее закрытия в конце недели ниже психологической отметки в $10000 мы имеем все шансы спуститься значительно ниже – до $8000 за монету", – сообщил аналитик Максим Пархоменко в комментарии OBOZREVATEL.
Тем временем венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2023 году. Криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года, цитирует эксперта Yahoo! Finance.
Ранее председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее,но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.
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