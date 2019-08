Доминирует на 90%: биткоину предрекли невероятный рост

Курс биткоина в четверг, 22 августа, в очередной раз упал ниже $10 тыс. Однако криптовалютные аналитики полны оптимизма. Они считают, что монета в дальнейшем будет расти.

Один из аргументов в пользу этого – теория, согласно которой цена криптовалюты будет повышаться с ростом сложности майнинга. Другими словами, чем сложнее проводить математические рассчеты для получения очередной цифровой монеты, тем дороже будет стоит ресурс. Об этом говорится в материале на сайте BloomChain.

"Биткоин сможет выйти в активный рост в момент достижения локального "дна" сложности", – пишет издание.

After each ATH #bitcoin price drops until a lot of miners aren't profitable. Miners switch off hardware (capitulate), hashrate drops, and difficulty adjusts downwards .. until miners become profitable again and difficulty rises. Difficulty bottom (100%) starts a new bull market🚀 pic.twitter.com/IgriE3GkPq

Тем временем специалисты компании Arcane Crypto, проанализировав рынок, пришли к выводу, что настоящий уровень доминирования биткоина (то есть, его доля в общей рыночной капитализации для всех криптовалют) превышает 90%.

Таким образом, несмотря на существование более 500 других криптовалют, биткоин безоговорочно остается главным цифровым ресурсом в мире.

В позитивном ключе о будущем биткоина высказался сооснователь криптофонда Morgan Creek Digital Энтони Помплиано.

"Биткоин предоставляет возможность уйти от негативных последствий инфляции для 50% населения планеты. Простая защита ценностей создает множество возможностей для тех, кто в этом больше всего нуждается", – написал Помпилиано.

Bitcoin provides an opportunity for more than 50% of the world to escape from the negative effects (wealth inequality) of inflation.



Simply protecting someone's wealth would create an abundance of opportunity for those who need it most.