Доминирует на 90%: биткоину предрекли невероятный рост

Курс биткоина в четверг, 22 августа, в очередной раз упал ниже $10 тыс. Однако криптовалютные аналитики полны оптимизма. Они считают, что монета в дальнейшем будет расти.

Один из аргументов в пользу этого – теория, согласно которой цена криптовалюты будет повышаться с ростом сложности майнинга. Другими словами, чем сложнее проводить математические рассчеты для получения очередной цифровой монеты, тем дороже будет стоит ресурс. Об этом говорится в материале на сайте BloomChain.

Колебания курса биткоина 22 августа CoinMarketCap

"Биткоин сможет выйти в активный рост в момент достижения локального "дна" сложности", – пишет издание.

After each ATH #bitcoin price drops until a lot of miners aren't profitable. Miners switch off hardware (capitulate), hashrate drops, and difficulty adjusts downwards .. until miners become profitable again and difficulty rises. Difficulty bottom (100%) starts a new bull market🚀 pic.twitter.com/IgriE3GkPq — PlanB (@100trillionUSD) 21 серпня 2019 р.

Тем временем специалисты компании Arcane Crypto, проанализировав рынок, пришли к выводу, что настоящий уровень доминирования биткоина (то есть, его доля в общей рыночной капитализации для всех криптовалют) превышает 90%.

Таким образом, несмотря на существование более 500 других криптовалют, биткоин безоговорочно остается главным цифровым ресурсом в мире.

В позитивном ключе о будущем биткоина высказался сооснователь криптофонда Morgan Creek Digital Энтони Помплиано.

"Биткоин предоставляет возможность уйти от негативных последствий инфляции для 50% населения планеты. Простая защита ценностей создает множество возможностей для тех, кто в этом больше всего нуждается", – написал Помпилиано.

Bitcoin provides an opportunity for more than 50% of the world to escape from the negative effects (wealth inequality) of inflation.



Simply protecting someone's wealth would create an abundance of opportunity for those who need it most. — Pomp 🌪 (@APompliano) 22 серпня 2019 р.

Также о возможностях дальнейшего движения биткоина рассказал генеральный партнер венчурной компании Blockchain Capital Спенсер Богарт. Он считает, что биткоин представляется безопасным активом, с точки зрения долгосрочной перспективы. Специалист отметил возможности дальнейшего роста его стоимости, в основе которой, по его мнению, будет лежать продолжение адаптации криптовалюты и преимущества нового финансового инструмента перед фиатом (обычными деньгами) в условиях нестабильной экономической ситуации.

Криптовалютные эксперты ждут, что биткоин будет расти bloomchain.ru

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, криптовалютные эксперты прогнозируют, что курс биткоина может упасть ниже 8 000 долларов. "С учетом снижения цены и в случае ее закрытия в конце недели ниже психологической отметки в $10000 мы имеем все шансы спуститься значительно ниже – до $8000 за монету", – сообщил аналитик Максим Пархоменко в комментарии OBOZREVATEL.

Тем временем венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2023 году. Криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года, цитирует эксперта Yahoo! Finance.

Ранее председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее,но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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