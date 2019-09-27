Биткоин рекордно ушел вниз: аналитики спрогнозировали падение до $6000

Самая тяжелая для биткоина за последние полгода неделя завершается очередным обвалом. В пятницу, 27 сентября, курс рухнул до $8090.

При этом вечером в ночь на пятницу стоимость главной цифровой валюты в какой-то момент даже опустилась ниже психологической отметки в $8000 – до $7906. По данным портала CoinMarketCap, снижение за сутки составило около $300 или 4,2% (в четверг днем стоимость криптовалюты доходила до $8490).

Капитализация снизилась до $145,4 млрд. Это самый низкий показатель с середины мая 2019 года. Таким образом, за неделю владельцы биткоина в сумме потеряли $37,8 млрд.

Новый обвал биткоина CoinMarketCap

Биткоин потянул за собой вниз и другие главные криптовалюты. Падение у них относительно небольшое – 1-3%. Однако в первой сотне дешевеют практически 85% монет, что говорит о панике на этом рынке.

Курс криптовалют падает CoinMarketCap

Ресурс BloomChain приводит мнение сооснователя аналитической компании Fundstrat Global Advisors Тома Ли, который считает, что в настоящий момент биткоин проходит очередное дно.

"Участники криптосообщества согласны с тем, что поведение курса криптовалюты не дает поводов для паники. При этом комментаторы допускают возможность дальнейшего снижения курса BTC. По их мнению, продолжение спуска до $6 тыс. по-прежнему может восприниматься, как часть коррекции курса BTC после продолжительного роста", – говорится в материале.

Hype.ru

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram