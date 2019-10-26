Курс биткоина рекордно пошел вверх: власти Китая приняли важнейшее решение

Курс биткоина в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, совершил невероятный скачок почти на 30%, поднявшись до $9600.

А около 5 часов утра по киевскому времени он и вовсе преодолел психологический уровень в $10 тыс. Правда потом цена снизилась. По данным портала CoinMarketCap вчера курс криптовалюты колебался в пределах $7500. Следовательно, всего на ночь стоимость биткоина взлетела на $2100.

Капитализация (общая стоимость всех монет) с $135 млрд поднялась до $172 млрд, то есть владельцы биткоина разбогатели на $37 млрд. Доминировани биткиона (его доля среди всех криптовалют) составляет 68,3%.

Курс биткоина рекордно вырос CoinMarketCap

Скачок биткоина буквально "взорвал" рынок криптовалют. Практически все среди топ-100 самых дорогих на этом фоне пошли в рост. При чем, у некоторых подорожание тоже доходит до десятков процентов.

Так, только в первой десятке Ethereum вырос на 14,95%, Bitcoin Cash – на 23,56%, Litecoin – на 17,83%, EOS – на 20,44%, Bitcoin SV – на 28,99%.

Подорожали почти все криптовалюты CoinMarketCap

Эксперты по криптовалютам связывают рост курса новостями из Китая, где власти решили легализовать блокчейн.

"По мнению аналитика Алекса Крюгера, столь стремительный рост обусловлен исключительно фундаментальными факторами, а именно — заявлением председателя КНР Си Цзиньпина, в котором он поддержал развитие блокчейна. Блокчейн появился на передовице китайской газеты People’s Daily, а некоторые университеты КНР уже пообещали открыть курсы. При этом в газете ничего не сказано ни о криптовалютах, ни о биткоине в частности", – сообщил в субботу утром, 26 октября, портал ForkLog.

Издание отмечает, что после завявления Цзиньпина о блокчейне акции китайской компании XNET, которая ранее выпустила свою криптовалюту, взлетели на более чем на 100%.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

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