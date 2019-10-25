Курс биткоина резко развернется: аналитики дали неожиданный прогноз

Курс биткоина после недавнего перелома продолжает падать. В ночь на пятницу он снизился до $7500.

По данным портала CoinMarketCap, падение цены за сутки составило 0,61%, а капитализация криптовалюты (общая стоимость всех монет) снизилась до рекордно низких $135 млрд.

При этом с другими главными криптовалютами из топ-10 ситуация обратная – все они, кроме биткоина, стремительно дорожают. Так, Bitcoin SV вырос сразу на 13,3% и его цена составляет $111. Stellar подорожал на 2,97%, а XRP – на 3,36%.

Тем не менее эксперты считают, что сейчас цифровые деньги будут идти вниз. "По мнению финансовых скаутов, рынок сейчас вошел в нисходящий тренд, поэтому в ближайшее время его падение продолжится. В этом случае биткоин может подешеветь до 7300 долларов, Ethereum — до 160 долларов, XRP — до 0,26 доллара, а Litecoin — до 48 долларов", – говорится в прогнозе на ForexClub.

bloomchain.ru

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

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