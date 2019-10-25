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25 октября • обновлено в 03:32
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Курс биткоина резко развернется: аналитики дали неожиданный прогноз

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Курс биткоина после недавнего перелома продолжает падать. В ночь на пятницу он снизился до $7500.

По данным портала CoinMarketCap, падение цены за сутки составило 0,61%, а капитализация криптовалюты (общая стоимость всех монет) снизилась до рекордно низких $135 млрд.

Курс биткоина резко развернется: аналитики дали неожиданный прогноз

Новости
Биткоин обвалился ниже $8 тысяч и потянул на дно рынок криптовалют

При этом с другими главными криптовалютами из топ-10 ситуация обратная – все они, кроме биткоина, стремительно дорожают. Так, Bitcoin SV вырос сразу на 13,3% и его цена составляет $111. Stellar подорожал на 2,97%, а XRP – на 3,36%.

Курс биткоина резко развернется: аналитики дали неожиданный прогноз

Тем не менее эксперты считают, что сейчас цифровые деньги будут идти вниз. "По мнению финансовых скаутов, рынок сейчас вошел в нисходящий тренд, поэтому в ближайшее время его падение продолжится. В этом случае биткоин может подешеветь до 7300 долларов, Ethereum — до 160 долларов, XRP — до 0,26 доллара, а Litecoin — до 48 долларов", – говорится в прогнозе на ForexClub.

Курс биткоина резко развернется: аналитики дали неожиданный прогноз

bloomchain.ru

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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