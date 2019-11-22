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22 ноября • обновлено в 15:25
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"Черная пятница" для биткоина: курс пробил дно и продолжил падение

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Курс биткоина превзошел самые худшие ожидания экспертов: за последние сутки он рухнул более более чем на 10%. В пятницу, 22 ноября, главная криптовалюта стоила $7158.

По данным портала CoinMarketCap, цена снизилась почти на $800, а капитализация упала до рекордно низкого уровня – $129,2 млрд. При этом еще неделю назад монета стоила около $8700 (дороже на $1500, чем сейчас). Стоимость продолжает падать.

Несколькими днями ранее эксперты по криптовалютам предполагали, что цена биткоина может снизиться до $8000.

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Как упал биткоин за неделю

Как упал биткоин за неделю

CoinMarketCap

Подобный обвал произошел и с другими главными цифровыми валютами. Так, Ethereum (вторая главная криптовалюта) упал на 11,7%, XRP – на 4,8%, Bitcoin Cash – на 11,9%, EOS рухнул на 11,8%, а Bitcoin SV – на 9%.

Среди топ-100 главных криптовалют мира дорожают всего 6 монет. Интересно, что крах одних обернулся победой других. Так, доселе малоизвестный MMOCoin подорожал почти на 90%, взлетев сразу на 60-ю позицию (стоит $1,2). А Molecular Future вырос на 58% (78-я позиция и $1,21 за монету).

Курс криптовалют

Курс криптовалют

CoinMarketCap

"Черная пятница" для биткоина: курс пробил дно и продолжил падение

Hype.ru

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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