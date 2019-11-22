"Черная пятница" для биткоина: курс пробил дно и продолжил падение

Курс биткоина превзошел самые худшие ожидания экспертов: за последние сутки он рухнул более более чем на 10%. В пятницу, 22 ноября, главная криптовалюта стоила $7158.

По данным портала CoinMarketCap, цена снизилась почти на $800, а капитализация упала до рекордно низкого уровня – $129,2 млрд. При этом еще неделю назад монета стоила около $8700 (дороже на $1500, чем сейчас). Стоимость продолжает падать.

Несколькими днями ранее эксперты по криптовалютам предполагали, что цена биткоина может снизиться до $8000.

Как упал биткоин за неделю CoinMarketCap

Подобный обвал произошел и с другими главными цифровыми валютами. Так, Ethereum (вторая главная криптовалюта) упал на 11,7%, XRP – на 4,8%, Bitcoin Cash – на 11,9%, EOS рухнул на 11,8%, а Bitcoin SV – на 9%.

Среди топ-100 главных криптовалют мира дорожают всего 6 монет. Интересно, что крах одних обернулся победой других. Так, доселе малоизвестный MMOCoin подорожал почти на 90%, взлетев сразу на 60-ю позицию (стоит $1,2). А Molecular Future вырос на 58% (78-я позиция и $1,21 за монету).

Курс криптовалют CoinMarketCap

Hype.ru

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

Курс биткоина в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, совершил невероятный скачок почти на 30%, поднявшись до $9600.

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