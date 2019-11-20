Курс биткоина угрожающе развернулся: сколько стоит сейчас

Курс биткоина за последние сутки упал более чем на $250 и в среду, 20 ноября, стоит $8116.

По данным портала CoinMarketCap, цена снизилась почти на 2%, а капитализация упала до $147,7 млрд. При этом еще неделю назад курс составлял более $8800.

Курс биткоина CoinMarketCap

Другие главные криптовалюты тоже стремительно дешевеют. Так, Bitcoin Cash ушел вниз на 1,38%, Bitcoin SV подешевел на 2,86%, а Stellar – на 1,41%.

Курс криптовалют CoinMarketCap

Эксперты из криптовалюта отмечают, что они дешевеют из-за новостей из Японии. Глава ЦБ страны отметил, что на данный момент банковская система Японии не нуждается в цифровых деньгах, но правительство изучает возможность их применения в будущем. Об этом говорится в публикации ForexClub.

"По мнению финансовых скаутов, курсы в ближайшее время будут падать, хотя такое движение будет и не очень ярко выраженным. Биткоин может вскоре подешеветь до $8000, Ethereum – до $175, XRP – до $0,25, а Litecoin – до $55", – говорится в прогнозе.

bloomchain.ru

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

Курс биткоина в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, совершил невероятный скачок почти на 30%, поднявшись до $9600.

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