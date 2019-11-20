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20 ноября • обновлено в 11:47
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Курс биткоина угрожающе развернулся: сколько стоит сейчас

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Курс биткоина за последние сутки упал более чем на $250 и в среду, 20 ноября, стоит $8116.

По данным портала CoinMarketCap, цена снизилась почти на 2%, а капитализация упала до $147,7 млрд. При этом еще неделю назад курс составлял более $8800.

Курс биткоина

Курс биткоина

CoinMarketCap

Новости
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Другие главные криптовалюты тоже стремительно дешевеют. Так, Bitcoin Cash ушел вниз на 1,38%, Bitcoin SV подешевел на 2,86%, а Stellar – на 1,41%.

Курс криптовалют

Курс криптовалют

CoinMarketCap

Эксперты из криптовалюта отмечают, что они дешевеют из-за новостей из Японии. Глава ЦБ страны отметил, что на данный момент банковская система Японии не нуждается в цифровых деньгах, но правительство изучает возможность их применения в будущем. Об этом говорится в публикации ForexClub.

"По мнению финансовых скаутов, курсы в ближайшее время будут падать, хотя такое движение будет и не очень ярко выраженным. Биткоин может вскоре подешеветь до $8000, Ethereum – до $175, XRP – до $0,25, а Litecoin – до $55", – говорится в прогнозе.

Курс биткоина угрожающе развернулся: сколько стоит сейчас

bloomchain.ru

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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Автор
Андрей Довгань Андрей Довгань
Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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