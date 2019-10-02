Курс биткоина неожиданно развернулся: сколько стоит сейчас

Курс биткоина на рынке криптовалют в среду, 2 октября, рухнул до $8298.

Согласно данным портала CoinMarketCap, это на 1,25% ниже, чем день назад. Капитализация снизилась до $149,1 млрд. И это при том, что во вторник монета уверенно дорожала и потянула за собой вверх другие.

CoinMarketCap

Впрочем, о каком-то устойчивом удешевлении или подорожании говорить не приходится. Так, по сравнению с "провалом" в понедельник, когда главная цифровая валюта подешевела сразу до $7845 наблюдается рост на $453. А вот если сравнить с 10 днями ранее, то тогда курс биткоина превышал $10050 – на целых $1752 выше.

Другие главные криптовалюты еще раз подтвердили свою привязку к курсу биткоина. В среду они синхронно начали дешеветь. Так, стоимость EOS упала на 2,36%, Bitcoin SV подешевел на 3,43%, а XRP – на 2,82%.

CoinMarketCap

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Курс биткоина bloomchain.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

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