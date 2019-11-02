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2 ноября • обновлено в 11:48
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Курс биткоина развернулся на 180 градусов: сколько стоит сейчас

1.1т Читать материал на украинском

Курс биткоина в субботу, 2 ноября, составил $9267. За сутки монета подорожала более чем на $110.

Согласно данным портала CoinMarketCap, рост составил боле 1,2%, а капитализация криптовалюты со $164,9 млрд подскочила до $167 млрд.

Курс биткоина пошел вверх

Курс биткоина пошел вверх

CoinMarketCap

Другие главные цифровые валюты тоже стали дорожать. В топ-10 самых дорогих заметнее всего взлетел EOS – на 2,99% за сутки. Stellar вырос на 1,47%, а Bitcoin SV – на 1,3%. Заметно вырос и Binance Coin – сразу на 1,79%.

Криптовалюты дорожают

Криптовалюты дорожают

CoinMarketCap

При этом эксперты рынка криптовалют считают, что этот рост не будет долгим и вслед за ним рынок может обвалиться. "По мнению финансовых скаутов, период коррекционного роста на рынке будет недолгим. Вскоре биткоин может все-таки пробить вниз психологический уровень $9000, Ethereum может опуститься ниже $180, XRP — ниже $0,29, а Litecoin — подешеветь до $56", – сказано в прогнозе на ForexClub.

Курс биткоина вырос

Курс биткоина вырос

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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