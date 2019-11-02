Курс биткоина развернулся на 180 градусов: сколько стоит сейчас

Курс биткоина в субботу, 2 ноября, составил $9267. За сутки монета подорожала более чем на $110.

Согласно данным портала CoinMarketCap, рост составил боле 1,2%, а капитализация криптовалюты со $164,9 млрд подскочила до $167 млрд.

Курс биткоина пошел вверх CoinMarketCap

Другие главные цифровые валюты тоже стали дорожать. В топ-10 самых дорогих заметнее всего взлетел EOS – на 2,99% за сутки. Stellar вырос на 1,47%, а Bitcoin SV – на 1,3%. Заметно вырос и Binance Coin – сразу на 1,79%.

Криптовалюты дорожают CoinMarketCap

При этом эксперты рынка криптовалют считают, что этот рост не будет долгим и вслед за ним рынок может обвалиться. "По мнению финансовых скаутов, период коррекционного роста на рынке будет недолгим. Вскоре биткоин может все-таки пробить вниз психологический уровень $9000, Ethereum может опуститься ниже $180, XRP — ниже $0,29, а Litecoin — подешеветь до $56", – сказано в прогнозе на ForexClub.

Курс биткоина вырос

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

Курс биткоина в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, совершил невероятный скачок почти на 30%, поднявшись до $9600.

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