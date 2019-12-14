Курс биткоина резко поменялся: чего ждать от главной криптовалюты

Курс биткоина за последнюю неделю обвалился на $400. С $7600 его цена в субботу, 14 декабря снизилась до $7200.

По данным портала CoinMarketCap, капитализация криптовалюты (стоимость всех монет) в субботу, 14 декабря, составляет $130 млрд. При этом еще во вторник этот показатель составлял $137 млрд. А падение стоимости за последние сутки составило около 0,37%.

Курс биткоина CoinMarketCap

Эксперты по криптовалютам считают, что биткоин, а также другие основные монеты будут дешеветь. "По мнению финансовых скаутов, текущий рост рынка, вероятно, будет достаточно краткосрочным. Вскоре биткоин может вновь подешеветь до 7100 долларов, Ethereum – до 142 долларов, XRP – до 0,21 доллара, а Litecoin – до 42 долларов", – сказано в прогнозе на ForexClub.

Курс биткоина

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинством стран мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

Курс биткоина в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, совершил невероятный скачок почти на 30%, поднявшись до $9600.

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