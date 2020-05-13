Курица и йогурты за валюту: каким был первый супермаркет в СССР

Первым супермаркетом в СССР был финский магазин "Калинка-Стокманн" в Москве в конце 80-х годов. Он поражал людей обычными сейчас вещами: свежими фруктами, выбором алкоголя и бытовой химии.
В нем за валюту покупали продукты сотрудники посольств, а товары, которых не было на полках, заказывали из Финляндии по каталогу. Самыми популярными были молоко, фруктовые йогурты, сыр и ветчина – элементарные продукты, которые "сверхдержава", гордившаяся ядерной бомбой, так и не смогла дать своим гражданам. Об этом рассказал блогер Денис Фраевич.
"Это были супермаркет площадью 400 кв. метров на Зацепском валу, 2 и небольшой отдел одежды в ГУМе. Витрины "Калинок" встречали надписью "только за валюту" и плотно зашторенными окнами, за которыми можно было увидеть привычную глазу современного человека картину: полки набитые свежими овощами и фруктами, широкий ассортимент продуктов питания, алкоголя и различной бытовой химии. На кассах принимали кредитные карты, а продукты упаковывали в пластиковые пакеты. Фактически это был нормальный супермаркет, которым сейчас никого не удивишь. Только вот про кредитные карты в СССР тогда еще никто не слышал, ассортимент советских магазинов был несколько иным, а полиэтиленовые пакеты было принято не выкидывать, а стирать для вторичного использования", – написал блогер.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Он опубликовал раскадровку из сюжета о финском супермаркете, из которого отправляли товары "на СССР" в Москву и Ленинград.
Все, чего не было в магазинах можно было заказать по каталогу. Самыми популярными товарами были молоко, йогурты, сыр и ветчина. Они шли практически в каждом заказе из Финляндии.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Сотрудники собирают заказ в магазине в Хельсинки для отправки в СССР.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Мясной отдел в Хельсинки. Сотрудница говорит, что была несколько раз в Ленинграде и никогда не видела там ничего подобного.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Другая рассказывает, что год назад был огромный спрос на питьевую воду, которую они отгружали в СССР в больших количествах.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Финские йогурты грузят в советский вагон.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Фины были первыми, кто принес в Россию современные технологии торговли, ассортимент, выкладку, сервис и стандарты. Для этого они присылали своих специалистов, которые должны были обучить новых сотрудников их технологии работы.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Оплатить покупку в Калинке можно было только при помощи кредитной карты, наличную валюту, а тем более рубли, не принимали. Это было действенным фильтром от советских покупателей. Взять кредитку тем было просто негде.
Витрина, чтобы не раздражать обычных советских граждан.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Внутри изобилие.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Знаменитый финский Фэйри, за которым потом будут ездить на автобусах жители Петербурга.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Овощи и экзотические фрукты.
Молочные продукты и сыры.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Корреспондент Павел Корчагин на английском с жутким акцентом размышляет о том, что бы было, если бы советских граждан пустили в чудесные финские магазины в Москве, и через сколько минут там бы все смели с прилавков. Потом берет в руки три советских рубля и успокаивает западных зрителей, рассказывая им, что на трешку ничего купить нельзя ибо она не валюта и иностранные специалисты могут спать спокойно. Йогурты с ветчиной будут ждать их на завтрак.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Финансовые результаты первого года работы были более чем положительными. Уже к концу года оборот значительно превысил 1 миллион инвалютных рублей. Но уже на следующий год у финов начались проблемы. Агенство Рейтер сообщило, что из-за проблем на таможне магазины не могут получить свой товар. Оказалось, что уставные документы были оформлены не правильно, не соответствуют внешнеторговому законодательству, и СП не имело право торговать. Магазины никто не закрывал, но товара на полках не было. В России наступала другая эпоха, в которой работа компании зависела уже не от правильности составления документов, а исключительно от договоренностей и воли конкретных чиновников. Фины были пионерами и тут. Они смогли найти общий язык с властями и в 90-х годах владели достаточно приличной торговой сетью, состоящей из супермаркетов, магазинов одежды и магазинов автозапчастей. Через несколько лет ограничения по продаже были сняты и в магазины хлынули обычные москвичи. Финансовые показатели достигли фантастических величин. Годовой оборот одного только супермаркета на Зацепском валу составил около 15 миллионов евро. И это в магазине площадью 400 квадратных метров с одним управляющим. На улице дежурила милиция, которая сдерживала очередь стоявшую на вход.
Первый супермаркет в СССР
Денис Фраевич
Сегодня компания Стокманн владеет восемью торговыми центрами расположенными в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Как сообщал OBOZREVATEL:
66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".
Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что кроме самых простых продуктов денег мало на что хватало.
Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.
Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".
Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.
Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.
Обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их "достать", люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.
Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.
"Колбаса по 2.20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.
В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2.20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!