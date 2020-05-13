Курица и йогурты за валюту: каким был первый супермаркет в СССР

Первым супермаркетом в СССР был финский магазин "Калинка-Стокманн" в Москве в конце 80-х годов. Он поражал людей обычными сейчас вещами: свежими фруктами, выбором алкоголя и бытовой химии.

В нем за валюту покупали продукты сотрудники посольств, а товары, которых не было на полках, заказывали из Финляндии по каталогу. Самыми популярными были молоко, фруктовые йогурты, сыр и ветчина – элементарные продукты, которые "сверхдержава", гордившаяся ядерной бомбой, так и не смогла дать своим гражданам. Об этом рассказал блогер Денис Фраевич.

"Это были супермаркет площадью 400 кв. метров на Зацепском валу, 2 и небольшой отдел одежды в ГУМе. Витрины "Калинок" встречали надписью "только за валюту" и плотно зашторенными окнами, за которыми можно было увидеть привычную глазу современного человека картину: полки набитые свежими овощами и фруктами, широкий ассортимент продуктов питания, алкоголя и различной бытовой химии. На кассах принимали кредитные карты, а продукты упаковывали в пластиковые пакеты. Фактически это был нормальный супермаркет, которым сейчас никого не удивишь. Только вот про кредитные карты в СССР тогда еще никто не слышал, ассортимент советских магазинов был несколько иным, а полиэтиленовые пакеты было принято не выкидывать, а стирать для вторичного использования", – написал блогер.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Он опубликовал раскадровку из сюжета о финском супермаркете, из которого отправляли товары "на СССР" в Москву и Ленинград.

Все, чего не было в магазинах можно было заказать по каталогу. Самыми популярными товарами были молоко, йогурты, сыр и ветчина. Они шли практически в каждом заказе из Финляндии.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Сотрудники собирают заказ в магазине в Хельсинки для отправки в СССР.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Мясной отдел в Хельсинки. Сотрудница говорит, что была несколько раз в Ленинграде и никогда не видела там ничего подобного.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Другая рассказывает, что год назад был огромный спрос на питьевую воду, которую они отгружали в СССР в больших количествах.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Финские йогурты грузят в советский вагон.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Фины были первыми, кто принес в Россию современные технологии торговли, ассортимент, выкладку, сервис и стандарты. Для этого они присылали своих специалистов, которые должны были обучить новых сотрудников их технологии работы.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Оплатить покупку в Калинке можно было только при помощи кредитной карты, наличную валюту, а тем более рубли, не принимали. Это было действенным фильтром от советских покупателей. Взять кредитку тем было просто негде.

Витрина, чтобы не раздражать обычных советских граждан.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Внутри изобилие.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Знаменитый финский Фэйри, за которым потом будут ездить на автобусах жители Петербурга.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Овощи и экзотические фрукты.

Молочные продукты и сыры.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Корреспондент Павел Корчагин на английском с жутким акцентом размышляет о том, что бы было, если бы советских граждан пустили в чудесные финские магазины в Москве, и через сколько минут там бы все смели с прилавков. Потом берет в руки три советских рубля и успокаивает западных зрителей, рассказывая им, что на трешку ничего купить нельзя ибо она не валюта и иностранные специалисты могут спать спокойно. Йогурты с ветчиной будут ждать их на завтрак.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Финансовые результаты первого года работы были более чем положительными. Уже к концу года оборот значительно превысил 1 миллион инвалютных рублей. Но уже на следующий год у финов начались проблемы. Агенство Рейтер сообщило, что из-за проблем на таможне магазины не могут получить свой товар. Оказалось, что уставные документы были оформлены не правильно, не соответствуют внешнеторговому законодательству, и СП не имело право торговать. Магазины никто не закрывал, но товара на полках не было. В России наступала другая эпоха, в которой работа компании зависела уже не от правильности составления документов, а исключительно от договоренностей и воли конкретных чиновников. Фины были пионерами и тут. Они смогли найти общий язык с властями и в 90-х годах владели достаточно приличной торговой сетью, состоящей из супермаркетов, магазинов одежды и магазинов автозапчастей. Через несколько лет ограничения по продаже были сняты и в магазины хлынули обычные москвичи. Финансовые показатели достигли фантастических величин. Годовой оборот одного только супермаркета на Зацепском валу составил около 15 миллионов евро. И это в магазине площадью 400 квадратных метров с одним управляющим. На улице дежурила милиция, которая сдерживала очередь стоявшую на вход.

Первый супермаркет в СССР Денис Фраевич

Сегодня компания Стокманн владеет восемью торговыми центрами расположенными в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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