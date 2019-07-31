Куратором бизнеса у Зеленского станет экс-мер Варшавы: что об этом известно

Новым бизнес-омбудсменом в Украине станет бывший мэр Варшавы, а ныне член польского парламента Марцин Свенцицкий.

Об этом сказал нынешний бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера на заседании совета бизнес-омбудсмена была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марцина Свенцицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого", - сказал Шемета.

По его словам, Свенцицкий приступит к работе уже этой осенью.

Как сообщалось, в феврале бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.

Марцин Свенцицкий

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