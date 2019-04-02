Купил три квартиры за день: чиновник горсовета показал миллионное состояние и жилье в РФ

Главный специалист-юрисконсульт управления труда и соцзащиты одного из районов Харькова Иван Савченко задекларировал 7 квартир в Украине, Чехии и России. При этом сам чиновник зарегистрирован в еще одной квартире, которая принадлежит заводу "Свет шахтера", а три квартиры в Чехии он купил за один день.

Об этом со ссылкой на декларации Савченко сообщает издание "Информатор". Так, сотрудник горсовета Харькова, согласно декларации, получил наследство на сумму в 662 тыс. грн и квартиру в России, о чем указал в своей декларации. Стоимость жилья – 1,9 млн грн.

Чиновник получил право приобретения квартиры еще год назад, а задекларировал только несколько дней назад. В декларации сотрудника харьковской мэрии за 2018 указано, что его жена – гражданка РФ. Оказалось, у Савченко большое количество недвижимости, в том числе и за рубежом.

Так, в декларации за 2018 год он указал 2 квартиры в Харькове (сам прописан в недвижимости, принадлежащей заводу "Свет шахтера"), четыре квартиры в Чехии. Всего, вместе с недвижимостью в РФ, у него 7 квартир.

"А три из четырех квартир в Чехии были приобретены в один день. В документе есть и упоминание о квартире в РФ, о которой говорилось выше. Но указанная общая собственность с двумя гражданками РФ. Одной из них является Маргарита Булкина, которая оставила Савченко квартиру по наследству. Жена Савченко, россиянка Наталья Халютина является конечным владельцем ООО "Вестарт", зарегистрированного в Харькове и имеет 100% корпоративных прав на эту фирму", – говорится в материале издания.

На банковских счетах Савченко держит 200, 777 и 20 тыс. грн. Наличными он держит $59 тыс.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что судьи Конституционного суда, которые отменили наказание за незаконное обогащение чиновников, за 2018 год значительно увеличили свое состояние. Некоторые из них разбогатели на миллионы гривен.

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