"Культура нищеты": блогер показал, как в СССР компенсировали дефицит

Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.

Причина в том, что все величие "сверхдержавы" не имело никакого отношения к быту простых людей. Свидетельство этому – газеты и журналы того периода, на первых страницах которых рассказывали о победах коммунизма, а на последних стыдливо прятали советы, как на пятый день "оживить" чёрствый хлеб. Об этом рассказал беларусский блогер Максим Мирович.

Культура нищеты в СССР

Он привел в пример один из номеров журнала "Наука и жизнь" за 1986 год. На первых страницах в нем цитируют программу КПСС о том, как в Союзе будут решать социальные вопросы труда, быта и культуры, о том, сколько всего будет выпущено в ближайшие годы.

"Запланировать-то запланировали, но на практике всё это выливалось то в перепроизводство всякого хлама, который никто не хотел покупать, то в дефицит действительно нужных товаров, которые продавали из-под прилавка "своим" покупателям", – отмечает блогер.

Журнал "Наука и жизнь" Максим Мирович

"Этот же выпуск после бравурного репортажа о планах по "удовлетворению потребностей народа" рассказывает о том, как увеличить срок эксплуатации драных носков, как клеить битую фарфоровую посуду и как самостоятельно чинить водопроводный кран, у которого от времени в седле клапана образовалась раковина. Выкинуть старый ушатанный смеситель и купить новый – было для советского человека неподъёмной задачей", – рассказывает Мирович.

Журнал "Наука и жизнь" Максим Мирович

Другие выпуски журнала за этот же год предлагают способы оживления чёрствого хлеба, созданию самодельных держалок для пакетов из деревянных прищепок и герметизацию водопроводных труб с помощью жевательной резинки.

"Скажите, вам бы сегодня пришла в голову идея загерметизировать водопроводное соединение жвачкой? А в СССР не существовало ни толковых герметиков, ни нормальных частных сантехников (только шабашники из ЖЭКа)", – рассказывает о "победах" СССР Мирович.

Журнал "Наука и жизнь" Максим Мирович

В других выпусках "Науки и жизни" читатели предлагали решить проблему отсутствия в продаже победитовых свёрл по бетону (видимо, незапланированных советской промышленностью), отсутствия дюбелей для шурупов (их в СССР не существовало как класса, некое подобие дюбелей самостоятельно выстругивали из дерева) и проблему нанесения оконной замазки — мазать окна предлагается не специализированным инструментом, а обувным рожком.

Журнал "Наука и жизнь" Максим Мирович

Один из "топовых" советов – как сохранить выпадающую щетину в обувной щетке.

Журнал "Наука и жизнь" Максим Мирович

Дальше блогер рассказывает о своем "любимом" совете – как из шапки-ушанки сделать варежки для ребенка.

"Меховые рукавички для ребенка в сильные морозы — предмет первой необходимости. Между тем, они нередко теряются, да и купить их не всегда можно. Отличные рукавички получаются из старой шапки-ушанки" — это очень страшный текст. Другие читатели предлагают сделать распылитель из гибрида клизмы с насадкой для аэрозоли, а также загерметизировать окна с помощью бельевого шнура", – привел фрагмент текста Мирович.

Журнал "Наука и жизнь" Максим Мирович

"Вот именно такой и была "простая советская жизнь" – по сути, это была культура нищеты, равным слоем размазанной по всем слоям общества. Нищета это активно поощрялась и подбадривалась государством. Сейчас многие, кто пишет про СССР, не любят говорить про быт людей тех лет, предпочитая вспоминать передовицы газет брежневской эпохи – "ой, какая великая страна была! Сами американцы нас боялись! И в космосе мы! И на Кубе уже давно наши!" А я думаю про миллионы простых граждан, которые делали удочки для зимней рыбалки из винных пробок и резали детские варежки из старой шапки-ушанки...", – подытожил Мирович.

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Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что кроме самых простых продуктов денег мало на что хватало.

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