"Загоняет в долги в ручном режиме": Герусу предъявили громкие обвинения

Нардеп от ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко обвинил председателя энергетического комитета ВР Украины Андрея Геруса в том, что он якобы "вгоняет в долги" часть предприятий энергорынка.

Об этом заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ заявил в пятницу, 29 ноября, в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Вся его политика и тех, кто за ним стоит, а я вижу что за ним стоят очень мощные структуры бизнеса, нацелена на одно – в ручном режиме загнать в долги в первую очередь тепловую генерацию, во вторую очередь "Энергоатом". Не случайно господин [Алексей] Оржель инициировал увольнение руководителя "Энергоатома" [Юрия] Недашковского", – сказал нардеп.

Андрей Герус Аргумент

В то же время политик назвал Геруса одним из лучших специалистов в украинской энергетической сфере.

Кучеренко считает, что это может делаться для "временного понижения цены для некоторых бизнес-структур".

Как писал OBOZREVATEL, 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности представителя президента в Кабинете министров нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса и назначил на его место Алексея Перевезенцева.

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