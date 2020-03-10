Кто станет новым генпрокурором Украины: виновник ДТП с миллионными заработками?

В Украине остается вакантной должность генерального прокурора. После отставки Рябошапки одним из главных кандидатов на кресло называют Виктора Ионушаса. Юрист, которого привел в политику его старый клиент, на тот момент актер и продюсер Зеленский.

Одной из основных претензий к уволенному генпрокурору было то, что он не подписал подозрение Петру Порошенко. По всей вероятности, эта задача перейдет уже к Ионушасу. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Топ фактов о будущем кандидате в генпрокуроры

Адвокат без опыта в уголовных делах. Фирма Ионушаса никогда не занималась уголовными делами. Их сфера деятельности – защита прав интеллектуальной собственности.

Виновник ДТП. В июне 2018-го, как говорится в реестре судебных решений, возможного генерального прокурора признали виновным в нарушении ПДД. Porche Macan юриста влетел на Воздухофлотском мосту в Hyundai. Ионушас доказывал, что жертва ДТП виновата сама, но суд определил – виноват водитель Porche.

Был соавтором 14 законопроектов (в качестве нардепа).Большая часть – в уголовной сфере. При этом активной позицией за время работы в Раде он не отметился.

Родом из России. Ионушас родился в России – в Санкт-Петербурге. Но высшее образование получил в Украине.

Занимается спортом и гордится физической формой. В своих страницах в соцсетях Ионушас, возможный будущий генпрокурор, активно публикует фотографии из спортивного зала, бассейна, беговой дорожки.

Официальный миллионер. В декларации Сергея Ионушаса сказано, что за прошедший год он заработал 4,4 млн грн. За время своей карьеры он накопил 456,9 тыс. в валюте и 185,7 тыс. грн.

Работал с "Кварталом 95" и хорошо знает Зеленского. Ионушас многие годы занимался оформлением авторских прав на контент "Квартала 95". Его можно считать еще одним другом "из прошлой жизни" президента, которого он потянул с собой во власть.

Краткая биография Ионушаса

Сергей Ионушас родился в России, в Санкт-Петербурге, 18 октября 1979 года. Высшее образование получил уже в Украине, в Институте интеллектуальной собственности и права и Нацуниверситете имени Шевченко в Киеве, в котором Ионушас начал обучаться в 2002 году.

Долгое время работал в частном юридическом секторе – юристом и адвокатом, неоднократно занимался защитой авторских прав. Вступил в Ассоциацию адвокатов Украины.

В 2019 году, во время президентских выборов, Сергей Ионушас был доверенным лицом Владимира Зеленского, который на тот момент являлся кандидатом в президенты Украины.

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, которые прошли в 2019 году, Сергей Ионушас баллотировался в народные депутаты от политической силы "Слуга народа" (по общему списку партии под номером 38) и успешно прошел в парламент.

В марте 2020 года появилась информация о том, что Сергей Ионушас может быть назначен генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки, который подаст в отставку.

В 2018 году Сергей Ионушас задекларировал квартиру, земельный участок и жилой дом с гаражом. Кроме того, он является владельцем автомобиля марки Porsche.

Также он указал 58 650 гривен доходов в качестве зарплаты в компании ООО ЮФ "ГЕЛОН", а кроме того – 137 000 гривен доходов, полученных за работу в фирмах "КОНСИОН" и "ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК".

Согласно информации, доступной в сети, Сергей Ионушас холост.

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