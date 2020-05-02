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3 мая • обновлено в 22:25
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Крюкова разнесла Тимошенко из-за скандала вокруг "Эпицентра"

9.8т
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Журналистка Светлана Крюкова раскритиковала заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко за оправдание работы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" в карантин.

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Соответствующий пост появился на Facebook-странице журналистки в субботу, 2 мая. Крюкову возмутило, что замглавы ОП "на голубом глазу заявляет, что строительные магазины, кроме "Эпицентров", не работают, потому что не хотят".

Кирилл Тимошенко

Кирилл Тимошенко

Коллаж

Так, ранее в одном из интервью Тимошенко сказал, что "Эпицентр" работает в разгар карантина, а другие хозяйственные магазины закрыты, потому что "это решение самих компаний, работать или нет".

"Не работают, потому что не хотят?" Крюкова разнесла слова Тимошенко о карантине для бизнеса

Скриншот

Напомним, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко в сети назвали вероятным заказчиком кибератак на издание OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что торговая сеть "Эпицентр" в карантин может продавать только дезинфицирующие средства, а за нарушения ограничений гипермаркеты могут закрыть.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персоны
Кирилл Тимошенко Светлана Крюкова
Место
Украина
Теги
вирус карантин скандалы Офис президента
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zhukov vanya
zhukov vanya
Работать могут все у кого красная крыша.
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Экономика Рынки и компании

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