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13 ноября • обновлено в 13:38
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Крымский мост: у Зеленского пообещали жесткий ответ на запуск поездов

1.3т
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Украина отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по мосту в оккупированный Крым, который намечен на конец текущего года.

Об этом на брифинге заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич. Он добавил, что Крымский мост был построен незаконно.

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"Мы говорим о том, что государство-оккупант не имеет право делать то, что она делает. Доступ в Крым вне пунктов пропуска на украинской территории: Чонгар, Каланчак и Чаплинка, является незаконным и нарушают Уголовный кодекс Украины", – заявил Кориневич.

Он напомнил, что Крымский мост причиняет экологический вред черноморско-азовскому региону. При этом представитель президента не смог сказать, какой именно будет реакция Украины.

У Зеленского пообещали жесткий ответ на запуск поездов по мосту

У Зеленского пообещали жесткий ответ на запуск поездов по мосту

Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты начали продавать билеты на поезда через Крымский мост.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Питон Каа
Питон Каа
Япошки там, тоже чего-то постоянно жестко пукают по поводу Курильских островов и что? А ничего. Также и с Крымом. Может быть на Украине есть еще постоянный представитель президента на звезде по имени Солнце...
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
напомнил, что Крымский мост причиняет экологический вред черноморско-азовскому региону. При этом представитель президента не смог сказать, какой именно
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hunt andres
hunt andres
Ради всего святого - намекните хоть, насколько ЖЕСТОКА будет реакция Зеленского?:-))))
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