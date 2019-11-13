Крымский мост: у Зеленского пообещали жесткий ответ на запуск поездов

Украина отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по мосту в оккупированный Крым, который намечен на конец текущего года.

Об этом на брифинге заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич. Он добавил, что Крымский мост был построен незаконно.

"Мы говорим о том, что государство-оккупант не имеет право делать то, что она делает. Доступ в Крым вне пунктов пропуска на украинской территории: Чонгар, Каланчак и Чаплинка, является незаконным и нарушают Уголовный кодекс Украины", – заявил Кориневич.

Он напомнил, что Крымский мост причиняет экологический вред черноморско-азовскому региону. При этом представитель президента не смог сказать, какой именно будет реакция Украины.

У Зеленского пообещали жесткий ответ на запуск поездов по мосту Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты начали продавать билеты на поезда через Крымский мост.

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