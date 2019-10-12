Крымский мост разрушится, а процесс могут ускорить: инженер раскрыл детали

Российская оккупационная власть отказывается пускать поезда по Крымскому мосту несмотря на обещания, так как это может разрушить неустойчивую конструкцию. При этом рано или поздно моста не станет.

Об этом Радио Свобода заявил российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар. Открытие грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, которое должно было состояться в декабре 2019 года, перенесено на 2020-й. В качестве официальной причины в Министерстве транспорта России назвали обнаружение древнегреческой усадьбы на месте подъездов к мосту, однако эксперты считают, что причиной переноса могут стать спорные инженерные решения.

Россия провалила план по Крымскому мосту utro.ru

"Дело в том, что Керченский полуостров изобилует карстами – они формируются в карбонатных породах, которых много в Крыму. Но если сказать, что тоннель рухнул, грунт просел, то царь ответит: как же, мы столько денег вбухали и опять откладываем этот мост? – который никому, кроме него, не нужен. Вот и нашли такую мульку. Простите, пол-Москвы снесли. При чем здесь артефакты? Это отмазка для царя, чтобы еще и денег дополнительно дали. Если бы не рухнул тоннель, они бы в декабре запустили один поезд максимум и ремонтировали бы дальше", – отмечает Медовар.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Керченском проливе возле Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем РФ, обнаружили три огромные авиационные осколочные бомбы, а также одну гранату времен Второй мировой войны.

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