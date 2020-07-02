Крымский мост напоминает об оккупации: в посольстве США заявили о сильных санкциях против России

Андрей Довгань Рынки и компании 15:09, 2.07.2020 Обновлено: 15:13, 2.07.2020

В посольстве США в Украине заявили, что использование Россией Крымского моста, построенного в оккупированный Крым, является одним из оснований для продолжения сильных санкций.

Об этом посольство написало на своей странице в Twitter в четверг 2 июля.

"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения сильных санкций", – сообщило посольство.

В Посольстве США в Украине напомнили о санкциях за аннексию Крыма
Twitter Посольства США в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня в аннексированный Россией Крым началось движение грузовых поездов через Керченский мост.

Украина обратится в Арбитражный трибунал за незаконное строительство Керченского моста в оккупированном Россией Крыма. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров.

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