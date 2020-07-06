Отели Крыма установилы ценовой рекорд: отдых стоит дороже, чем в Турции

В аннексированном Россией Крыму отели взвинтили цены. Во многих наценка составила 100%, что превысило стоимость отдыха в пятизвездочных отелях Турции.

Об этом заявили эксперты туристического бизнеса, сообщил "Интерфакс". Сейчас туристы не могут получить даже давно забронированные номера.

"Люди, которые давно забронировали номера, получают отказы", – сказано в публикации.

В Крыму в отелях отелях 4-5* с полным пансионом или работающих по системе "все включено", а также расположенных близко к морю, мест уже практически нет. В Евпатории в парк-отеле "Романова" 3*, который работает по системе "все включено", забронированы почти все номера до 23 августа. В "Ялте Интурист" остались номера категории "Стандарт" с заездами 8 июля и далее с 26 июля.

На повышение цен в отелях высокой категории Крыма повлияли туристы, которые поехали на юг вместо заграницы. Также турпоток в Крым вырос за счет туристов с Дальнего Востока и Восточной Сибири, которые почти никогда не отдыхали на Черном море. Раньше им было удобнее ездить на отдых в Китай, Южную Корею и Таиланд.

Рост цен на 50-100%

Интересная деталь – отели российской Кубани повысили цены на 50%, а в аннексированном Крыму – до 100%.

"Например, размещение в гостинице 4-5* Краснодарского края стоило 10 тысяч рублей в сутки (примерно 3752 грн, - Ред.), а стало 15 тысяч рублей (примерно 5700 грн, - Ред.). То есть плюс 50%. В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник", – сказал генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Александр Мкртчян.

Сейчас во многих отелях цены превысили стоимость отдыха в турецких пятизвездочных отелях all inclusive, включающую перелет и трансфер.

"Отдых в Турции в отеле 5* по системе "все включено" на семью за 189 тысяч (примерно, 72 тис. гривен, - Ред.) в высокий сезон уже не кажется дорогим. В Крыму туристы могут забронировать на эти деньги только размещение в качественном отеле на завтраках. А перелет – это дополнительные расходы", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер Илья Варламов высмеял "современные" курорты в аннексированном Крыму, отметив, что ранее "райские" места превратили в "гадюшник".

Туристический сезон-2020 в аннексированном Россией Крыму, несмотря на конец июня, так и не начался. Практически пустые пляжи даже в поселке Поповка, в котором с 2001 по 2013 годы проводился популярный фестиваль электронной музыки "Республика Каzантип".