"Крым почти убит!" Блогер рассказал, каким полуостров достался Украине 66 лет назад

66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

Такое "совпадение" подметил житель Ялты Александр Савицкий. В Facebook он опубликовал фото вырезок из газет об этом событии 66-летний давности, развенчав пропагандистский миф Кремля о том, что это был "подарок Хрущева Украине".

"В газетах, вышедших в те дни, пояснялось следующее – "...крайне запущенная область РСФСР – Крымская, передается на восстановление Украинской ССР". А не – "подарок Н. Хрущева Украинской ССР", – написал Савицкий.

Крым сейчас

Он привел 10 фактов о том, каким Крым достался Украине 66 лет назад и во что его превратила Россия сейчас:

Крым Украине передавал Маленков.

Указ о передаче подписали К. Ворошилов и Н.Пегов.

В Указе основными аргументами передачи являлись: "общность экономики, территориальная близость, тесные экономические и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР", а не – "подарок Н. Хрущева Украинской ССР".

Передача Крыма Украине

Месяцем раньше (протокол 49 ЦК КПСС от 25 января 1954) из состава Украины в состав РСФСР был передан Таганрог и черноземные земли, по площади равные территории Крыма.

В 1953 году на весь полуостров работали всего три хлебных магазина , 18 мясо-продуктовых и восемь молочных. Только в двух точках можно было приобрести ткани, в девяти местах купить обувь.

В 1954 году большая часть полуострова (2/3) была фактически полупустыней: солончаки, отсутствие пресной воды, отсутствие сельского хозяйства и промышленности . Население Крыма составляло менее 700 тыс человек (в 2014 – 2,4 миллиона).

В газетах, вышедших в те дни, пояснялось следующее – "... крайне запущенная область РСФСР – Крымская, передается на восстановление Украинской ССР." А не – "подарок Н. Хрущева Украинской ССР"!

УССР была поставлена задача в короткие сроки "превратить Крым в цветущий сад" для отдыха трудящихся СССР. Все работы на полуострове проходили за счёт бюджета УССР, в том числе и строительство Северо-крымского Канала.

УССР с поставленной задачей справилась. Крым стал общесоюзной здравницей, и оставшись в составе Украины стал международным центром туризма и отдыха.

С момента аннексии Крыма в феврале-марте 2014 года, Крымская область опять превратилась в крайне запущенную область РФ. Уже за первых 3 года аннексии, Россия уничтожила практически всё, чего достиг Крым за 60 лет и продолжает дальше вести кропотливую работу в том же направлении...

Пост блогера разошелся по соцсетям. "Можем повторить! РФ, в общем, готова вернуть Крым – он почти убит!", – прокомментировала запись Twitter блогер Roksolana Today&Крым25%.

В газетах, вышедших в те дни, пояснялось следующее - "...крайне запущенная область РСФСР - Крымская, передается на восстановление Украинской ССР."

Можем повторить-РФ в общем,готова вернуть Крым-он почти убит!

Спасибо Александру Савицкому из Ялты

цитирую его пост с ФБ pic.twitter.com/On5zPMrGRE — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) February 19, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года Кабмин Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

20 июня 2019 года Европейский Союз принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.

В октябре 2019 года в Евросоюзе заявили, что не намерены снимать экономические санкции с Российской Федерации.

28 января стало известно, что Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

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