Крупные АЗС уличили в нечестных ценах: что решили в АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал ряд крупных сетей АЗС снизить цены на бензин и дизель. На это им дали 10 дней.

Поводом для этого стало наблюдение за рынком с июня по ноябрь. Оно показало, что оптовые цены топливо упали, а вот его стоимость на украинских АЗС осталась практически неизменной. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

В частности проверки показали, что за этот период оптовые цены на бензин А-95 и дизтопливо в среднем снизились почти на 20%, а курс доллара к гривне, также влияющий на цены, снизился почти на 12%. Тогда как в рознице стоимость топлива упала только на 5-5,6%.

"При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (бренды WOG, OKKO и UKRNAFTA) остался практически неизменным", – отметили в АМКУ.

Поэтому в комитете потребовали от сетевых АЗС, которые работают под брендами WOG, ОККО, UKRNAFTA, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG и GLUSCO установить рыночные цены на бензин и дизель. Об этом компании обязаны отчитаться в 10-дневный срок.

АЗС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве на автозаправочный станции ОККО в авто Национальной полиции вместо бензина заливали дизель, в результате чего поврежденными оказались 17 служебных машин.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четыре табачных гиганта с фабриками в Украине и дистрибьютора "Тедис Украина". В последней компании обвинения отвергли.

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