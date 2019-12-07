Крупнейший украинский застройщик остановил все работы: в Кабмине сделали заявление

Кабинет министров вмешается в ситуации вокруг "Укрбуда", который остановил строительство всех своих объектов. Из-за проблем застройщика без квартир рискуют остаться тысячи украинцев.
Как заявил в эфире телеканала "Интер" министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, правительство найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуд". Для этого могут быть задействованы законодательный, финансовый или правоохранительный механизмы, передает Интерфакс.
"Правительство должно отвечать за справедливость, поэтому эта проблема – тоже ответственность правительства. И задача правительства - найти правильный механизм", – пояснил министр. Милованов подчеркнул, что механизмом решения могут стать "правоохранительные органы, финансовое решение или изменения в законодательстве".
Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли люди спать спокойно, зная, что правительство решит проблему, Милованов сказал: "Мы сделаем все возможное, и я лично тоже, чтобы справедливость была восстановлена".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
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