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7 декабря • обновлено в 12:41
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Крупнейший украинский застройщик остановил все работы: в Кабмине сделали заявление

3.1т
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Кабинет министров вмешается в ситуации вокруг "Укрбуда", который остановил строительство всех своих объектов. Из-за проблем застройщика без квартир рискуют остаться тысячи украинцев.

Как заявил в эфире телеканала "Интер" министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, правительство найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуд". Для этого могут быть задействованы законодательный, финансовый или правоохранительный механизмы, передает Интерфакс.

Крупнейший украинский застройщик остановил все работы: в Кабмине сделали заявление

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"Правительство должно отвечать за справедливость, поэтому эта проблема – тоже ответственность правительства. И задача правительства - найти правильный механизм", – пояснил министр. Милованов подчеркнул, что механизмом решения могут стать "правоохранительные органы, финансовое решение или изменения в законодательстве".

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли люди спать спокойно, зная, что правительство решит проблему, Милованов сказал: "Мы сделаем все возможное, и я лично тоже, чтобы справедливость была восстановлена".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

  • Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.

  • В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.

  • Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.

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Тема
Скандалы с новостроями в Киеве
Место
Украина
Теги
Укрбуд застройщик
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