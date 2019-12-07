Крупнейший украинский застройщик остановил все работы: в Кабмине сделали заявление

Кабинет министров вмешается в ситуации вокруг "Укрбуда", который остановил строительство всех своих объектов. Из-за проблем застройщика без квартир рискуют остаться тысячи украинцев.

Как заявил в эфире телеканала "Интер" министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, правительство найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуд". Для этого могут быть задействованы законодательный, финансовый или правоохранительный механизмы, передает Интерфакс.

"Правительство должно отвечать за справедливость, поэтому эта проблема – тоже ответственность правительства. И задача правительства - найти правильный механизм", – пояснил министр. Милованов подчеркнул, что механизмом решения могут стать "правоохранительные органы, финансовое решение или изменения в законодательстве".

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли люди спать спокойно, зная, что правительство решит проблему, Милованов сказал: "Мы сделаем все возможное, и я лично тоже, чтобы справедливость была восстановлена".

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