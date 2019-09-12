В Украину приедет представитель ОЕСР

В Украину для участия в крупнейшем налоговом форуме "Международное налогообложение. Трансформация бизнеса" приедет представитель ОЕСР Габриэла Миранда.

Она обсудит с бизнесом и властью разработку системы борьбы с уклонением от уплаты налогов со стороны транснациональных компаний. Еще одна тема ее выступления – меры против налоговых злоупотреблений при использовании международных соглашений.

Габриэла Миранда руководит в Украине проектами Организации экономического сотрудничества и развития. Также она продвигает вопросы энергоэффективности.

С Украиной Миранда работает несколько лет. ОЕСР, который она представляет, в 2018 году запустил проект "Мониторинговый обзор работы ЭСКО-компаний в Украине", в рамках которого эксперты исследуют состояние и возможности рынка энергосервиса. Его задача – увеличить энергоэффективность и добиться экономии топливо-энергетических ресурсов.

Программы, направленные на экономию ресурсов – часть реформы по децентрализаци. И по словам Миранды, в Украины с этим есть проблемы. В частности, на бизнес-конференции в Осло Миранда критиковала действия украинских областных и городских властей. По ее словам, в городах в связи с децентрализацией появился значительный инвестиционный потенциал. Но вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие, руководители кладут свободные средства на банковские депозиты или покупают облигации Минфина.

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