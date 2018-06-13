Крупнейший европейский ритейлер заходит в Украину: ассортимент и цены

В августе H&M открывает первый магазин в Украине. Первый H&M будет расположен в киевском Lavina Mall, общая площадь магазина - 2900 кв.м.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL пишет управляющий партнер венчурного фонда Hybrid Capital, общественный деятель, эксперт Реанимационного Пакета Реформ Илья Кенигштейн.

"H&M - это одна из крупнейших торговых сетей планеты, яка насчитывает более 4500 торговых точек в 66 странах мира. Отличительной чертой этой сети является то, что их представители ведут жесткие переговоры с лендлордами, не платят фиксированную ставку аренды и заставляют собственников за свои деньги делать дизайн и ремонт своих магазинов под ключ", - отметил эксперт.

"И те на эти условия идут, потому что H&M - это магнит для покупателей, которые выйдя из магазина пойдут в другие, пойдут на фуд-корты и в рестораны. Такова современная реальность - нравится это кому-то или нет. Присутствие H&M в торговом центре - престижно для ТРЦ, но порой убыточно с точки зрения линейного бизнес-плана. Но если мыслить в рамках долгосрочной перспективы - лучше вариантов не бывает", - подчеркнул Кенигштейн.

"Когда вы попадаете в их магазин, первое чему вы поражаетесь - это выбор. Но настоящий шок наступает, когда вы смотрите на ценник. В их магазинах одежда действительно дешевле, чем в других местах. Создатель H&M Эрлинг Перссон и впоследствии его сын Стефан воплотили в жизнь идею модной и качественной одежды за вменяемые деньги. Это своеобразный фастфуд в одежде. Зачем платить дорого, если можно купить H&M, быть в тренде и выбросить вещь через полгода", - отметил эксперт.

"Большинство людей мира не носит "Версаче", "Ферре", "Армани" и "Шанель". Одежда этих брендов доступна только самым богатым. Парадокс в том, что на нищие рынки первыми заходят именно бренды прет-а-порте, потому что единственный способ богатым выделиться среди бедных - это носить дорогую одежду и пользоваться дорогими атрибутами. Огромное количество дорогих автомобилей на улицах наших городов - яркое тому подтверждение. А когда на рынок приходит H&M это говорит о том, что мы начали выравниваться. Медленно, со скрипом, через многочисленные препятствия - тем не менее мы вползаем в Европу. Поэтому я очень рад этому событию", - подчеркнул Кенигштейн.

Напомним, что шведская компания H&M сейчас управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4,7 тыс. магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что крупнейший европейский ритейлер H&M (Hennes&Mauritz) откроет свой первый магазин в Украине уже в августе. "Мы счастливы наконец-то открыть в Украине наш первый магазин… Также мы очень гордимся новыми сотрудниками! Нам удалось собрать идеальную команду для украинского рынка", – заявил генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино.