Крупная IT-компания дала сотрудникам по $1000 из-за коронавируса

Канадская IT-компания Shopify из-за эпидемии коронавируса выделила своим сотрудникам по $1000 на покупку оборудования, которое необходимо для работы из дома.

Так руководство фирмы старается не допустить их заражения болезнью, говорится в публикации Business Insider. Речь идет о более чем 5 тысячах сотрудников в 11 странах.

Карантин из-за коронавируса

Компания в своем Twitter сообщила, что новый режим работы будет введен с 16 марта. Также сотрудникам разрешили брать из офисов любое оборудование, которое им понадобится.

Издание сообщает, что Shopify не единственная компания, попросившая сотрудников работать удаленно. Так, Google дала такие рекомендации примерно 100 тысячам своих работников по всему миру. Музыкальная платформа Spotify с главным офисом в Швеции отправила свой штат на "домашний карантин" на две недели.

"Facebook, Amazon, Microsoft и Twitter также попросили всех своих сотрудников в Сиэтле и Кремниевой Долине сделать то же самое", – отмечают в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.

Во время карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, который введен с 12 марта по 3 апреля, украинцы могут взять неоплачиваемый отпуск для ухода за ребенком.

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