Криклий сказал, как новый сбор с пассажиров повлияет на цену авиабилетов

Ярослав Маркин Рынки и компании 16:57, 15.07.2020 Обновлено: 16:59, 15.07.2020

Введение сбора за вылет пассажиров из украинских аэропортов не повлияет на стоимость билетов.

Ранее авиакомпании также осуществляли этот сбор. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, говорится в сообщении 24 канала. До сих пор вопрос регулировало постановление Кабинета Министров.

По его словам, иногда это создавало определенную угрозу, поскольку не все перевозчики хотели платить и обращались в судебные инстанции. Однако Криклий подчеркнул, что и украинские, и иностранные компании сбор платили.

"Поэтому введение сбора за вылет на цену билетов не должно повлиять", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла закон 485-их, которым ввела сбор за каждого пассажира, который вылетает из украинского аэропорта .. В случае международных перелетов он составит $ 2 с человека.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №692-IX государственную поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса.

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