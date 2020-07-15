Криклий сказал, как новый сбор с пассажиров повлияет на цену авиабилетов
Введение сбора за вылет пассажиров из украинских аэропортов не повлияет на стоимость билетов.
Ранее авиакомпании также осуществляли этот сбор. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, говорится в сообщении 24 канала. До сих пор вопрос регулировало постановление Кабинета Министров.
По его словам, иногда это создавало определенную угрозу, поскольку не все перевозчики хотели платить и обращались в судебные инстанции. Однако Криклий подчеркнул, что и украинские, и иностранные компании сбор платили.
"Поэтому введение сбора за вылет на цену билетов не должно повлиять", – отметил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла закон 485-их, которым ввела сбор за каждого пассажира, который вылетает из украинского аэропорта .. В случае международных перелетов он составит $ 2 с человека.
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