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21 мая • обновлено в 15:53
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Криклий сказал, когда "Укрзалізниця" запустит поезда

2.7т
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"Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 21 мая, говорится на сайте министерства.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтировали МАФы, установили современную систему видеонаблюдения, полностью отремонтировали пригородный вокзал", – сказал Криклий.

Возобновление работы "Укрзализныци"

Возобновление работы "Укрзализныци"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 22 мая возобновится движение городского общественного транспорта. Межобластные перевозки пока не открывать.

Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и которые были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.

Восемь областей Украины, в частности западных, не соответствуют критериям, чтобы запустить там транспорт в рамках смягчения карантинных мероприятий. Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Киев, как и другие города Украины, с 22 мая начнет новый этап ослабления карантина, введенного из-за распространения COVID-19. Тогда при условии соблюдения правил смогут заработать промышленные рынки, крупные магазины, спортзалы и фитнес-центры.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Карантин в Украине
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця карантин
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Экономика Рынки и компании

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