Кремль отказался мириться в "нефтяной войне" с Саудовской Аравией

Кремль пока не собирается мириться в "нефтяной войне" с Саудовской Аравией. При этом стоимость барреля нефти ниже $25 там считают "неприятной".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказав, что Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии, передает агенство "Прайм".

"Нефтяная война" Путина

"Пока нет", – ответил Песков на вопрос, если ли в планах Путина телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.

Также Песков заявил, то обвал цен на нефть – это неблагоприятная ситуация, а не катастрофа.

"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура, вот в этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России, – наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее", – заявил Песков

Также в Кремле считают, что никакой "нефтяной войны" с Саудовской Аравией у России нет.

"Россия ни с кем никаких войн не ведет, и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведёт ценовых войн", – сказал Песков

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