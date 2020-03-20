Кремль отказался мириться в "нефтяной войне" с Саудовской Аравией

Кремль пока не собирается мириться в "нефтяной войне" с Саудовской Аравией. При этом стоимость барреля нефти ниже $25 там считают "неприятной".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказав, что Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии, передает агенство "Прайм".
"Нефтяная война" Путина
"Пока нет", – ответил Песков на вопрос, если ли в планах Путина телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
Также Песков заявил, то обвал цен на нефть – это неблагоприятная ситуация, а не катастрофа.
"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура, вот в этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России, – наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее", – заявил Песков
Также в Кремле считают, что никакой "нефтяной войны" с Саудовской Аравией у России нет.
"Россия ни с кем никаких войн не ведет, и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведёт ценовых войн", – сказал Песков
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.
Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Там считают, что свободные хранилища очень быстро заполнятся и производителям придется доплачивать, чтобы где-то хранить сырье.
Стоимость барреля нефти марки Brent может упасть ниже $20 уже в середине апреля, а цены на сорт WTI могут опуститься до $ 15-17/барр.
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