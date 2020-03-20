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20 марта • обновлено в 13:45
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Кремль отказался мириться в "нефтяной войне" с Саудовской Аравией

7.4т
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Кремль пока не собирается мириться в "нефтяной войне" с Саудовской Аравией. При этом стоимость барреля нефти ниже $25 там считают "неприятной".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказав, что Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии, передает агенство "Прайм".

"Нефтяная война" Путина

"Нефтяная война" Путина

"Пока нет", – ответил Песков на вопрос, если ли в планах Путина телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.

Также Песков заявил, то обвал цен на нефть – это неблагоприятная ситуация, а не катастрофа.

"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура, вот в этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России, – наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее", – заявил Песков

Также в Кремле считают, что никакой "нефтяной войны" с Саудовской Аравией у России нет.

"Россия ни с кем никаких войн не ведет, и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведёт ценовых войн", – сказал Песков

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.

  • Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Там считают, что свободные хранилища очень быстро заполнятся и производителям придется доплачивать, чтобы где-то хранить сырье.

  • Стоимость барреля нефти марки Brent может упасть ниже $20 уже в середине апреля, а цены на сорт WTI могут опуститься до $ 15-17/барр.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Мировые цены на нефть
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России нефть
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Степанович Серёга
Степанович Серёга
России сцут в глаза, а она утверждает, что это "божья роса". Прикольная линия поведения.
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Свинопасы, сегодня нефть выросла на 10%. Зрада упала на ваши кастрюли)))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко, Свиноруссы, доллар по 100 рейхсфублей и дефициты в магазинах, а дальше совок 2.0.
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Экономика Рынки и компании

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