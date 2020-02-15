"КрАЗ" примет участие в производстве иностранных БТРов

Компания "КрАЗ" получила заказ на поставку партии самоходных шасси 4×4 от одного из известных зарубежных производителей бронированной техники.

Как сообщает пресс-служба компании в Facebook, полноприводные машинокомплекты КрАЗ выбраны в качестве базы для производства бронетранспортеров с противоминной защитой.

"Простота и надежность базовых компонентов, положительный опыт эксплуатации в сложных условиях делают шасси КрАЗ универсальной платформой для различных модификаций бронированной техники", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что способны "наравне сотрудничать с иностранными партнерами в совместной разработке бронеавтомобилей и адаптации отечественного шасси под конкретные требования производителя надстройки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальная гвардия Украины приобрела грузовые автомобили с двигателями российского производителя из санкционного списка.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!