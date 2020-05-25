Крабы, лосось и камбала: какими были в СССР рыбные консервы

Промышленность Советского Союза выпускала очень много видов рыбных консервов. С их помощью пытались компенсировать откровенный дефицит нормального мяса в рационе рядовых граждан.

Добывать и перерабатывать рыбу было гораздо легче, чем выращивать в нужных объемах скот. Одним из последствий "мясных перебоев" в СССР стали "рыбные дни" в заведениях общественного питания. А в магазинах, чтобы скрыть нехватку мяса, продавцы забивали прилавки рыбными консервами и выстраивали из них замысловатые пирамиды. Об этом говорится в блоге "Репортажи из СССР" и публикации на Bigpicture, которые посвятили свои выпусти том, как и из чего в СССР делали рыбные консервы.

Рыбные консервы в СССР

Как "прививали" любовь к рыбе

Рыбное изобилие, к слову, в СССР возникло не от хорошей жизни.

"В довоенном СССР, несмотря на "успехи" в животноводстве, ситуация с мясными продуктами была достаточно напряженной. А вот рыбы, в отличие от говядины и свинины, было хоть отбавляй. Продовольственный кризис породил такое чисто советское явление как "рыбный день", традиционно приходившийся на четверг. Таким образом детей, рабочих и служащих вынуждали потреблять продукт, богатый витамином А и фосфором", – напоминают блогеры.

Рыбные консервы в СССР starina.ru

Существовало несколько типов рыбных консервов:

Рыбные консервы в желе

Эта продукция считалась закусочной и чаще всего относилась к деликатесам. Консервы делали из вареной рыбы, имеющей особенно нежное мясо, с добавлением овощей, уксуса, пряностей и желатина или агар-агара. Ассортимент был представлен такими консервами: угорь в желе; хариус в желе; салака в желе; омуль в желе; нельма в желе; сиг в желе.

Рыбные консервы в масле

Рыбу для таких консервов готовили тремя способами: предварительно запанировав в муке, обжаривали в масле; обезвоживали путем бланширования и заливали маслом; коптили в масле. Т.к. тресковые способны растворять слой оловянного покрытия внутри банки, емкость изнутри дополнительно лакировали.

Рыбные консервы в СССР starina.ru

Виды консервов: шпроты в масле, сардины, тунец, тюлька, треска, скумбрия в масле и др.

Рыбные консервы в СССР starina.ru

Рыбные консервы в собственном соку

Эти консервы делали из рыбы, сваренной в бульоне, который выделялся при ее нагреве. Во время варки к бульону добавляли пряности в целом виде (перец, гвоздика, лавровый лист) и немного соли. Консервы употреблялись как в качестве самостоятельной закуски, так и для приготовления других блюд. Для этого типа консервов использовалась только рыба с особенно вкусным мясом: тихоокеанский лосось, палтус, осетровые, атлантическая сельдь, тихоокеанская скумбрия, печень тресковых рыб.

Рыбные консервы в СССР starina.ru

Причем, печень тресковых могли заготовлять двумя способами: либо сырую печень на производственной линии помещать в банки, герметично их закупоривать и стерилизовать; либо прямо на траулерах бланшированную печень уложить в большие герметичные баллоны и законсервировать стерилизацией.

Рыбные консервы в томатном соусе

Это - самый массовый вид советских рыбных консервов, которые можно было делать из любой рыбы. Использовались и в виде закуски, и для приготовления первых и вторых блюд. Количество добавляемого в банку соуса зависела от вида рыбы и ее способности впитывать подобные добавки.

В банки сначала укладывалась рыба, затем наливали горячий соус, герметично все упаковывали и охлаждали.

Рыбные консервы в СССР starina.ru

Также советская промышленность делала и рыбные паштеты, представляющие собой измельченное до пастообразного состояния вареное или обжаренное мясо рыбы с добавлением круп, томатной пасты, масла и пр. Кроме того, из измельченной рыбы готовили и консервы под названием "рыбные котлеты в томатном соусе".

Рыбные консервы в СССР starina.ru

Большая часть таких заводов по производству консервов была сосредоточена на Камчатке, по побережью Охотского моря, в низовьях Амура. В Охотском и Японском морях целые флотилии занимались добычей камчатского краба и его переработкой; на предприятиях, расположенных по побережью Балтийского моря готовили вкуснейшие шпроты и сардины в масле, а на Азовском море - консервы в томатном соусе.

Рыбные консервы в СССР starina.ru

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