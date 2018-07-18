Косюку приписали "ореховые" дотации на $1 млн: в УГО ответили

Компания "Украинский грецких орех" (УГО) опровергла информацию средств массовой информации о том, что руководитель агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк является ее владельцем и претендует на дотации в размере 1 млн долларов.

"Абсолютно никакой связи", – сообщили в компании, посоветовав всем интересующимся обратиться к официальному реестру собственников. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что бенефициарами УГО являются Олег Кононов и Игорь Тарасюк. Теоретически, с последним Косюк может находится в дружественных отношениях. Но он всегда опровергал любое бизнес-партнерство с Тарасюком.

"Игорь Тарасюк мой близкий друг. У нас нет совместного бизнеса или каких-то общих бизнес-проектов и никогда не было", — сообщал Косюк.

По словам экспертов, "МХП" может претендовать в 2018 году на компенсацию за строительство новых животноводческих комплексов. Отмечается, что о суммах возмещения пока говорить сложно. Но они будут значительно меньше, чем в 2017 году, потому что большую часть суммы заберут зернотрейдеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Косюк назвал децентрализацию самой успешной из всех реформ 2017 года.