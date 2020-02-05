Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:46
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Скандал в Минобороны: машины "Козак" начинили советскими запчастями

10.4т
Читать материал на украинском

Министерство обороны Украины во главе с Андреем Загороднюком попало в новый скандал из-за Государственного оборонного заказа на 2020 год.

Как стало известно OBOZREVATEL, при закупке бронеавтомобилей "Козак" не только завысили стоимость партии на 300 млн грн, но и укомплектовали эти машины устаревшими советскими запчастями, списанными со складов Минобороны.

Устаревшие запчасти, который ставят в "Казак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Казак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Стоит за этой схемой компания "Практика". Указанное оборудование после списания легализуется по огромной стоимости через фирмы-прокладки. Таким образом, с помощью подобных операций обосновывается завышенная цена бронеавтомобиля, которая на $100 тыс. превышает стоимость зарубежных и отечественных аналогов. Кроме того, это позволяет обналичивать суммы в интересах дельцов-производителей и их партнеров из оборонного ведомства.

Согласно предварительным подсчетам, компания "Практика" за последние годы поставила в Минобороны и Национальную гвардию около 200 "Козаків", укомплектованных устаревшими фильтровентиляционными установками, произведенными в 1989-1990 годах.

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в 2020 году Минобороны планирует закупать бронемашины абсолютно другого технического уровня – "Козак-2М1" производства частного акционерного общества "НПО "Практика".

  • Это предприятие является многолетним "королем" государственных тендеров со скандальной репутацией. Кроме того, качество сборки машин "Практики", которые поставляются на фронт, оказалось катастрофическим.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Андрей Загороднюк
Тег
Министерство обороны Украины
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
102
133
Смешно
2
Интересно
47
Печально
25
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
Путин заявил, что его поправки в конституцию "продиктованы жизнью", а не желанием задержаться у власти
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Livesey David
Livesey David
Когда всё советское закончится, тогда что ставить будут, вот в чем вопрос?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Лисов Костя
Лисов Костя
Livesey David, когда закончится советское, будут ставить современное импортное (которое в разы дороже "многократно завышеной цены" старых советских) и ждать пока патриотично настроенные граждане наладят производство отечественный ФВУ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Ничего, вот герб советский со щита Родины-матери в Киеве отколупаете, табличку Калинину в Одессе в цвета украинского флага выкрасите да памятник Богдану Хмельницкому в Чернигове по фэн-шую развернёте - сразу дела наладятся. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги