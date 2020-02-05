Скандал в Минобороны: машины "Козак" начинили советскими запчастями

Министерство обороны Украины во главе с Андреем Загороднюком попало в новый скандал из-за Государственного оборонного заказа на 2020 год.

Как стало известно OBOZREVATEL, при закупке бронеавтомобилей "Козак" не только завысили стоимость партии на 300 млн грн, но и укомплектовали эти машины устаревшими советскими запчастями, списанными со складов Минобороны.

Устаревшие запчасти, который ставят в "Казак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Стоит за этой схемой компания "Практика". Указанное оборудование после списания легализуется по огромной стоимости через фирмы-прокладки. Таким образом, с помощью подобных операций обосновывается завышенная цена бронеавтомобиля, которая на $100 тыс. превышает стоимость зарубежных и отечественных аналогов. Кроме того, это позволяет обналичивать суммы в интересах дельцов-производителей и их партнеров из оборонного ведомства.

Согласно предварительным подсчетам, компания "Практика" за последние годы поставила в Минобороны и Национальную гвардию около 200 "Козаків", укомплектованных устаревшими фильтровентиляционными установками, произведенными в 1989-1990 годах.

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Устаревшие запчасти, который ставят в "Козак"

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2020 году Минобороны планирует закупать бронемашины абсолютно другого технического уровня – "Козак-2М1" производства частного акционерного общества "НПО "Практика".

Это предприятие является многолетним "королем" государственных тендеров со скандальной репутацией. Кроме того, качество сборки машин "Практики", которые поставляются на фронт, оказалось катастрофическим.

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