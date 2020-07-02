Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев при помощи директора Департамента нормативно-правового обеспечения ведомства Сергея Шевченко вероятно пытается вернуть свое влияние на орган.

Об этом может свидетельствовать активность последнего в социальных сетях, а также в качестве эксперта в области градостроительства. В своих постах он нередко критикует реформы системы государственного контроля в этой сфере.

Facebook Сергея Шевченко

По данным некоторых СМИ, целью такой медиакомпании может быть желание подготовить почву для замены руководителя Государственной инспекции градостроительства Юрия Васильченко на Шевченко.

Facebook Сергея Шевченко

Кто такой Сергей Шевченко

Именно при Кудрявцеве Шевченко возглавил департамент нормативно-правового обеспечения инспекции, который является ключевым для всех потоков.

В публикациях СМИ приводятся три схемы, которые Кудрявцев и Шевченко якобы ввели в Госархстройинспекции. Все они связаны с тактикой, когда ГАСИ намеренно проигрывала в судах. При этом оставаясь якобы непричастной, что снимало ответственность с главы органа.

"В исках о признании права собственности на самовольные постройки ГАСИ занимала позицию третьей стороны. Руководству ГАСИ результаты тех судов не были интересны, а вот за неявку представителя заинтересованная сторона по делу часто платила", – сказано в сообщении.

Среди примеров приводится один из отказов в выдаче разрешения на выполнение строительных работы на территории Авангардовского сельсовета в Одесской области № ІУ132191910899.

Коррупционные схемы могут вернуться в ГАСИ: как готовят почву для возвращения экс-руководства

Коррупционные схемы могут вернуться в ГАСИ: как готовят почву для возвращения экс-руководства

Он изначально не соответствует установленным критериям решения субъекта властных полномочий, таким как, обоснованность, доступность и понятность. В ней содержится только ряд формальных ссылок на нормы законодательства. И это по сравнению с другими отказами, которые имеют более основательное и полное изложение конкретных нарушений документации, привели к отказу в выдаче разрешения.

Этот отказ был успешно оспорен в судебном процессе №420/4207/19, а ГАСИ должна была выдать разрешения на выполнения строительных работ. Однако у инспекции не нашлось средств, поэтому его пришлось выполнить. В результате недобросовестный застройщик получил право на выполнение строительных работ, несмотря на ряд нарушений.

По данным статистики из судебного реестра по критерию административное судопроизводство в контексте ГАСИ, общее количество решений свидетельствует о том, что "схемы" набирали стремительные обороты.

Статистика судебных решений ГАСИ

В Едином реестре судебных решений за 2020 год содержатся 1 756 решений судов, которые касаются ГАСИ. Большинство из них – о невозврате процессуальных документов Инспекции. Основанием для возвращения этих документов является отсутствие возможности уплатить судебный сбор.

Какие последствия работы Шевченко и Кудрявцева

Но по данным сметы ГАСИ на 2020 год, общий фонд ведомства составляет 201 630 600 гривен. По коду расходов 2800, с которого осуществляется уплата судебного сбора, общий фонд составляет 4 910 000 грн.

Смета ГАСИ

Коррупционные схемы могут вернуться в ГАСИ: как готовят почву для возвращения экс-руководства

Также по данным Счетной палаты Украины, государственный бюджет недополучил миллионы от штрафных санкций. За три года деятельности Кудрявцева и Шевченко департамент последнего обеспечил взыскание только 13,3% (122 600 000 грн) штрафов за выявленные нарушения требований законодательства по наложенных на общую сумму 918 800 000 грн. При этом уровень взыскания наложенных штрафов ГАСИ в 2,5 раза меньше уровня взыскания местными органами ГАСИ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после огласки в СМИ о намерениях занять кресло профильного заместителя министра развития общин и территорий и одновременного продвижения на должность председателя Госархстройинспекции своего товарища Александра Строкача, экс-глава ГАСИ Алексей Кудрявцев начал обелять свою репутацию в СМИ.