Корпоратив на "площадке Януковича": в "Слуге народа" сказали, сколько потратят на Новый год

Фракция партии "Слуга народа" потратит на новогодний корпоратив порядка 1 миллиона гривен.

Его проведут в одном из самых дорогих киевских ночных клубов CHI на Парковой дороге – там, где находится "вертолетная площадка Януковича". Об этом заявил замглавы фракции Александр Корниенко в комментарии ютуб-каналу Pavlovskynews. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Согласно другим подсчетам, вечеринка такого масштаба в этом месте может стоить минимум 2-3 млн гривен. "И хоть Корниенко говорит про миллион, что-то мне подсказывает, что депутатам с народа накроют полянку минимум за 2-3 миллиона гривен, туда еще и офис Президента прибудет, да Кабмин в полном составе", – написал журналист Андрей Павловский в Facebook.

По словам Корниенко, финансировать всю "тусовку" будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые жертвуют партии финансы.

Павловский напомнил, что недавно журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, где рассказали, что правоохранители во время одного из обысков нашли печати всех фирм-спонсоров "Слуги народа" в одной квартире.

"То есть, все эти фирмы между собой связаны. Конечно же можно поверить, что есть предприниматели, которые честно работают, платят налоги, создают рабочие места и часть денег дают партии. Но я в это не верю. Мне кажется, там происходит отмывание денег. Спонсоры, которые платят за такой банкет, хорошо понимают, что "слуги народа" еще отработают вложенные в гулянку деньги", – написал Павловский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились документы, в которых говорится, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов якобы мог получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.

Верховная Рада Украины закупила три новых авто: две Toyota Camry премиум-комплектации (более 900 тысяч гривен каждая), а также одну комплектации Comfort (за 700 тысяч гривен).

Члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

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