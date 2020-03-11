Украине стоит поучиться: как Сингапур борется с коронавирусом

В Сингапуре зафиксировано 160 случаев заражения COVID-19, но, к счастью, нет ни одного умершего. Это следует из данных Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение вируса в мире на оперативной карте.

Сингапур точно отследил происхождения каждого случая, и каждый случай мониторит. Люди, которые находятся в зоне поражения, под наблюдением. Издание "Тексты.org.ua" собрало детальную информацию о том, как в одном из самых современных городов мира борются с распространением вируса.

Сингапур – это как раз то место, куда поехали китайцы на свой Новый Год еще до того, как стало известно о вирусе. Тесные экономические контакты, крепкие родственные связи, туристическая зависимость – все это сделало Сингапур мишенью номер один вне Китая. Это могла быть катастрофа, но Сингапур собрался и противодействует, – говорится в блоге Planet Asia.

Огромное количество усилий правительство Сингапура вкладывает в коммуникацию и отслеживания. Есть специальныйсайт, где описаны все пациенты. Им присвоены номера, и по каждому из них можно найти информацию о том, где они живут, работают, как, куда и когда ехали, где ели и т.д.

Эта информация доступна публике на случай, если врачи сами не связались с человеком, который был рядом с зараженным. Почти все больные отслежены до кластеров инфицирования. А недавно изобрели новый способ отслеживания по антителам у людей, уже выздоровели, чтобы еще четче связать больных людей с кластерами и отследить путь распространения инфекции.

Наибольший кластер - церковь The Grace Assembly of God. Ничего святого в коронавируса нет:

Если человек находится в зоне риска, но живет не сам и не может самоизолироваться – в распоряжение дают государственных апартаменты. Таким образом проявляют всех, кто мог заразиться, до того, как они сами станут заразными.

Каждое мероприятие, клуб, офис теперь обязан заполнять списки посетителей. Каждая тренировка, например, начинается с заполнения списка контактов. Каждый, кто заходит, встречается, проходит мимо офиса, заполняет бумажку с контактами. Поэтому в случае, если кто-то в офисе заболеет, свяжутся со всеми – поставщиками пиццы, курьерами и бизнес-гостями.

Для раннего выявления открыли закрытую сеть мелких, почти бесплатных медицинских кабинетов. Потому что другая медицина не бесплатная. Если ты приходишь в любую клинику или кабинет с симптомами и тебя могут классифицировать как человека, потенциально контактировала с больным, тебя тут же займет и изолирует центр инфекционных заболеваний, не дожидаясь результатов теста.

Прибыв в Сингапур, вы увидите у себя в Facebook в топе ленты обязательное уведомление от Министерства здравоохранения о мерах профилактики и отслеживания.

Правительство на связи с прессой и людьми. И, как оказалось, это очень важно. Правительство ничего не скрывает и ежедневно отчитывается о ситуации, граждане в ответ доверяют правительству и:

делают то, чего от них требует правительство,

не паникуют,

верят, что эпидемию можно остановить.

У правительства не получилось бы так четко реагировать, если бы граждане ему не доверяли.

В лифте каждого дома привязан к перилам санитайзер для рук.

На входе в офисный небоскреб охрана меряет температуру и клеит на грудь бумажку с названием небоскреба. Так сказал правительство - и все это делают.

Недавно в соседнем небоскребе выловили "счастливчика", и 300 человек сотрудников DBS Bank ушли на карантин в тот же день.

Маски - это отдельный разговор. С одной стороны, правительство подтверждает, что здоровым людям носить маски нужно. А с другой стороны, по стране разбросана сеть пунктов, где можно взять маски бесплатно.

"Но не используйте их, пока вы не больны. И обязательно используйте, если вдруг начнете чихать", – говорят вам при выдаче масок.

А еще недавно какое-то медиа заблокировали в Facebook за то, что оно написало, что вроде масок всем не хватает, дефицит, мол, и куда смотрит правительство. Получай бан в Facebook на уровне правительства. Facebook недоволен, но никто и не говорил, что в Сингапуре полная демократия.

Всемирная организация здравоохранения недавно сняла шляпу перед Сингапуром, региональные аналитические организации анализируют его стратегию - тоже со снятым в знак уважения шляпой.

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