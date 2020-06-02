Коронавирус поменяет мир в худшую сторону: журналист The Daily Telegraph дал прогноз

Коронакризис может привести мир не к обновлению, а от эры беспрецедентной стабильности к мрачному веку конфликтов и экономических потрясений.

Такое мнение высказал в публикации в The Daily Telegraph журналист Джереми Уорнер, сообщило "ИноТВ". По его мнению, коронавирус может изменить мир в десяти аспектах, но, как правило, не к лучшему.

Последствия пандемии

Какие изменения может принести кризис

Коронавирус ознаменовал собой очевидное начало новой холодной войны между США и Китаем. "Вместо того чтобы объединить мир против общего врага, вирус превратился в тему для всё более жёстких взаимных обвинений", – констатирует автор. Вирус стал причиной резкого роста долговой нагрузки как государств, так и отдельных компаний. Чрезмерный долг зачастую ведёт к конфликтам, но на этот раз между должниками и кредиторами. Выплата долгов всегда болезненна, а кредиторам так или иначе всегда в конечном итоге приходится идти на большие сокращения. Один из способов борьбы с долгами – это повышение налогов. Хотя британские власти не намерены повышать три главных налога – подоходный, НДС и налог на страхование, – они вполне могут ввести налог на роскошь. По мнению журналиста, подобная мера, в конечном счёте, сделает беднее всё население страны. Коронавирус неизбежно увеличит роль государства в делах страны. Это ведёт к пятому аспекту – активизации слежки, ослаблению права на личную жизни и расширению бюрократического аппарата. Карантин ведёт не только к росту долгов, но и бьёт по предложению на рынке. Многие предприятия просто не выживут. Это, в свою очередь, чревато высоким уровнем безработицы, социальным расслоением. "С экономической точки зрения мы оказались в ужасном бардаке, на борьбу с которым уйдут годы, если не десятилетия", – считает Уорнер. Коронавирус подложил мощную бомбу под магазины товаров широкого потребления. Многие из них так никогда и не вернутся на улицы городов. То же самое можно сказать и о деньгах потенциальных покупателей. Вполне возможно, что эпоха массовых путешествий подошла к концу. Авиарейсы значительно подорожают, а заграничный отдых вновь станет роскошью, доступной относительно богатым людям. Последние от такой тенденции только выиграют, однако это станет причиной всеобщего недовольства. И, наконец, правительства подталкивают население в эпоху страха перед рисками, во время которой практически любую угрозу нужно будет нейтрализовывать вне зависимости от экономических потерь. Такая тенденция – это ужасная новость для всех тех, кто настроен на прогресс и развитие.

"Ни один из этих пунктов не является неизбежным, и я, несомненно, преувеличил их масштабы и значение, однако они куда более вероятны, чем мир во всём мире, всеобщая любовь и счастье, о котором повествуют в видео с благодарностью в адрес коронавируса. Я бы сказал, что старый, беспокойный, докоронавирусный мир, который, несмотря на все свои недостатки, вроде как двигался в правильном направлении, был мне больше по нраву", – подытожил Уорнер.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последний год курс доллара в Украине вырос на 51 копейку, минимальная зарплата – на 550 грн, а минимальная пенсия – на 141 грн. В то же время литр бензина А-95 подешевел в среднем на 8,5 грн, газ для населения – почти вдвое, а вот килограмм гречки с почти 17 грн подорожал до 43 грн.