Коронавирус обвалил цены на жилье в Европе на 40%

В Европе из-за пандемии упали цены на жилье. К примеру, в Италии продавцы готовы давать скидки до 40%.

На Кипре покупатели могут рассчитывать на дисконт в размере до 25%, во Франции, Испании и Греции – до 15%. Об этом со ссылкой на данные компании Knight Frank сообщила "Лента".

"Это либо срочные продажи от собственников, либо застройщику нужно получать денежный поток даже в период закрытия границ", – пояснили консультанты.

До 80% распродажных объектов недвижимости в Европе – это именно жилье, определили эксперты. Еще 15% – гостиницы и офисы, 5% – торговая недвижимость.

В Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и Монако официально распродаж квадратных метров нет, но на практике продавцы зачастую соглашаются предоставить скидку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии, а именно в коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия, начали продавать дома по €1 (30 грн) или чуть больше доллара. Деревня называет себя "свободной от COVID-19".

Итальянский город Бергамо с населением около 120 тысяч человек больше всего пострадал от пандемии коронавируса (COVID-19).