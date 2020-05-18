Кулеба сказал, удалось ли России добиться санкционной поблажки из-за COVID-19

России не удалось уговорить ЕС и США снять с нее санкции под предлогом совместной борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Поэтому, скорее всего, летом 2020 году их продлят. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, МИД Украины сбило информационную волну, которой Россия предлагала другим государствам смотреть на ситуацию как на "ничего личного, только бизнес".

Санкции против России

"Россияне в этот раз зашли издалека и во время пандемии начали раскачивать тему, что нужно снимать санкции "в гуманитарных целях", для совместной борьбы с вирусом. Мы первые выступили против, нормально поработали с партнерами, поднялась серьезная международная волна, и мы эту историю погасили. Россияне еще что-то будут пытаться делать, но уже сформирована позиция, что пандемия – это не повод для снятия санкций, введенных в ответ на нарушение международного права", – объяснил Кулеба.

По его словам, вопрос ослабления санкций в ЕС, который могут поднимать летом, находится "в зоне контролируемого риска". Министр предположил, что осенью Россия вновь начнет "стоны и дискуссии". Впрочем, так происходит каждые полгода начиная с 2014 года.

"По состоянию на сегодня я не вижу никаких тенденций, которые позволяли бы опасаться, что этим летом санкции не будут продолжены", – подытожил глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бундестаге ФРГ считают, что действия России во время пандемии коронавируса COVID-19 заслуживают снятия санкций против нее.

Введенные Европейским Союзом санкции в отношении России не препятствуют предоставлению ей потенциальной гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.