Тексты концессионных договоров Херсонского морского торгового порта, а также порта "Ольвия" в Николаеве готовы к подписанию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он отметил, что договор по "Ольвии" правительство планирует заключить в присутствии официальной делегации Катара, если позволит ситуация с пандемией COVID-19.

Криклий напомнил, что, помимо инвестиций в порт, Николаев получит на развитие инфраструктуры 80 млн гривен.

"Сумма ежегодных концессионных платежей составит 82 млн грн. Это в 16 раз выше прибыли порта за прошлый год", – написал он.

"Компания QTerminals является ведущим мировым оператором, который управляет крупнейшим торговым портом Катара – Хамад, – стоимостью более 7 млрд долларов. В 2019-м она обработала 1 млн 320 тыс. TEU контейнерных грузов. Это на 300 тыс. больше, чем обработали все портовые операторы в Украине за прошлый год", – добавил министр.

Что касается морского порта в Херсоне, то подписание договора о его концессии запланировано на июнь.

"Компания-победитель "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн за 4 года. Также более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.

Все это позволит уже в первый год концессии получить более 26 млн грн прибыли против 12 млн грн убытков в 2019 году", – отметил министр.

Справка: Концессия – это форма длительного сотрудничества между государством и частным инвестором, которому передают в управление гособъект. В течение определенного срока инвестор должен построить или реконструировать объект, а также регулярно платить государству за пользование.

Украина готова передать в концессию два государственных порта: Криклий назвал суммы инвестирования

Украина готова передать в концессию два государственных порта: Криклий назвал суммы инвестирования

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина привлекла 3,4 млрд гривен инвестиций на развитие морского порта "Ольвия" в Николаеве.