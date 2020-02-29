Главная Новости
29 февраля • обновлено в 14:56
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Контроль цен и запрет передвижения: в Кабмине рассказали, что ждет украинцев в случае коронавируса

1.4т
Читать материал на украинском

В Украине, если будет зафиксирован случай коронавируса, могут объявить карантин, запретить часть передвижений и взять под контроль цены.

Об этом в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. "Я могу сказать перечень того, что будет в Украине. Прежде всего, это будет карантин. Мы будем пытаться как государство делать, чтобы люди друг с другом не встречались. Это повлияет на транспорт, на туризм, на некоторые другие отрасли. У нас есть тут полный план. Тут написано красным - "экономический прогноз в случае негативного сценария", – сказал Милованов.

Милованов предложил отдать инвесторам больницы и университеты

Милованов предложил отдать инвесторам больницы и университеты

РБК-Украина

"Если надо, мы будем вводить ограничение на цены для того, чтобы не завышали цены во время того сценария "С", - комментирует министр пессимистический прогноз правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов раскритиковал действия министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smith Leon
Smith Leon
Министр из команды клоунов визжит что "мы можем", - в цирке людей смешить вы можете, и больше ничего!!! Страну сливают пукину, возвращают правительство януковоща.... Трэш!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги