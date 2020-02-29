Контроль цен и запрет передвижения: в Кабмине рассказали, что ждет украинцев в случае коронавируса

В Украине, если будет зафиксирован случай коронавируса, могут объявить карантин, запретить часть передвижений и взять под контроль цены.

Об этом в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. "Я могу сказать перечень того, что будет в Украине. Прежде всего, это будет карантин. Мы будем пытаться как государство делать, чтобы люди друг с другом не встречались. Это повлияет на транспорт, на туризм, на некоторые другие отрасли. У нас есть тут полный план. Тут написано красным - "экономический прогноз в случае негативного сценария", – сказал Милованов.

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"Если надо, мы будем вводить ограничение на цены для того, чтобы не завышали цены во время того сценария "С", - комментирует министр пессимистический прогноз правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов раскритиковал действия министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

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