"Думали, сделки не будет": Витренко озвучил нюансы переговоров с Россией по газу

Контракт о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" заключался в сложных условиях и его подписание оказалось скорее неожиданностью, чем заранее гарантированным результатом.

Об этом сказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Лига.Бизнес". По его словам, времени было крайне мало и, как потом оказалось, Россия рассчитывала, что сделки не будет.

"До последнего момента нашим базовым вариантом было, что с 1 января транзита не будет. И потом, как оказалось, Газпром тоже на это рассчитывал. И это было видно по объемам транзита в первые дни 2020 года. Поэтому сам факт того, что с 1 января был транзит – это и было неожиданностью", – сказал Витренко.

Другая сложность состояла в том, что сторонам пришлось согласовывать позиции буквально по каждому пункту. "Постоянно меняющиеся вводные. Сначала все думали, что будут прямые бронировки мощностей ГТС. Потом был вариант с европейской компанией, которая должна была бронировать мощности украинской газотранспортной системы. А после этого – вариант с Нафтогазом. Это все было очень сложно, потому что времени у нас было очень мало", – объяснил топ-менеджер "Нафтогаза".

Он добавил, что еще одной сложностью было то, что в переговоры было вовлечено много сторон."В переговорах участвовала Еврокомиссия – с ней у нас были постоянные консультации, и в некоторых моментах у нас была поддержка от нее, а где-то нам было сложнее рассчитывать на их поддержку по некоторым вопросам", – сказал Витренко.

Транзит газа из РФ facebook.com/andriy.kobolyev

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.

Украина не готова к началу прямых поставок газа из РФ, а потому намерена делать это только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Украина рассчитывает, что в будущем сможет договориться с Россией о хранении ее газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!