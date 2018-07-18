Контрабанда леса в Украине: власти напомнили "забытый" метод борьбы

Ежегодно из Украины контрабандисты нелегально вывозят лес-кругляк на сотни миллионов долларов, нанося непоправимый ущерб экологии. Анонсированных Кабмином карательных мер недостаточно, чтобы остановить этот поток.

Об этом заявил в эфире ObozTV аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Оценивая общий объем контрабанды в Украине, Тышкевич отметил: "За 2017 год, если сравнивать статистику внешней торговли Украины и других государств - Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы, Беларуси и России – сумма несовпадения составляет 5,9 млрд долларов. Это потенциальная контрабанда. Лес там, возможно, составляет десятую часть".

По подсчетам эксперта, "максимальная сумма экспорта леса по всем каналам - легальным и нелегальным – не будет превышать 1 млрд долларов".

Тышкевич высказал мнение, что контрабанду нельзя побороть только карательными мерами: "Посадишь одного, найдутся другие. Пока есть возможность и выгода от такой торговли, она будет".

"С одной стороны, должно быть неотвратимое наказание как для перевозчика, так и для того, кто крышует схему. Это сложнее всего, так как крышевать схему могут и парламентарии из разных фракций, сотрудники министерств, силовых органов", - отметил он.

"С другой стороны, должны создаваться экономические условия для того, чтобы контрабанды не было. Гройсман заявил, что он зажег красный свет для контрабанды леса. Это хорошая новость, но где новость о том, что в Украине уменьшилось налогообложение лесоперерабатывающей отрасли? Тогда бы перерабатывать лес в Украине стало бы значительно выгодней, чем продавать за границу, и даже ради меньших налогов сюда придут иностранные компании", - добавил Тышкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил проверить все лесхозы на предмет незаконной вырубки и контрабанды леса. Также он обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой подписать закон о криминализации контрабанды леса.