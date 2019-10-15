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15 октября • обновлено в 11:10
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Конфисковали $30 млн: в ЕС приняли решение по "деньгам Януковича"

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Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. "Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождения средств на сумму более $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что эти средства начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи. "Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне", – добавили в Генпрокуратуре.

На чьем именно счету были эти деньги, в ГПУ не сказали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Янукович и его так называемая Семья, которая насчитывает 56 человек из ближайшего окружения, вывели из Украины $40 млрд государственных активов.

В декабре 2018 года власти Швейцарии продлили на год замораживание активов беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему людей.

В феварле 2019 года сообщалось, что бюджет Украины получит 1,48 млрд гривен от специальной конфискации средств преступной организации беглого президента Виктора Януковича.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Латвия
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Serov Oleg
Serov Oleg
шпроты падки на чужие деньги,как и свидомая нечисть....но,почему обоз не пишет,что эти доллары пополнят бюджет латвии,а не будут возвращены на окраину,где их бы быстро распилили укропатриоты...
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