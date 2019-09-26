"Конфискации у россиян": у Гончарука рассказали о нюансах продажи земли

После открытия рынка земли в Украине, чтобы не допустить злоупотреблений, госорганы будут проверять граждан и компании, которые захотят приобрести участки.

Первый заместитель министерства экономики по сельскому хозяйству Тарас Высоцкий в комментарии OBOZREVATEL заявил, что компания-покупатель или гражданин должны проверяться при регистрации на предмет происхождения бенефициаров.

"Кроме того, будет постоянный мониторинг собственников земли. Если программное обеспечение, которое по всем реестрам будет проверять покупателя, не покажет красный свет для подозрительного покупателя, то мониторинг этот вопрос должен снять. Если в рамках мониторинга станет известно, что россиянин или российская компания стали владельцем украинской земли, участок конфискуют", – рассказал Высоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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