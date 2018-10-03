''Конфеты опасны для здоровья'': Roshen обратилась к жителям оккупированного Крыма

Кондитерская корпорация Roshen посоветовала украинцам, которые проживают в оккупированном Россией Крыму, не употреблять ее продукцию.

Как сказано открытом письме компании от 3 октября, срок годности продукции, которая может оказаться в продаже, истек как минимум в начале 2018 года.

"Соответственно она может быть опасна для здоровья. Последняя продукция на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года, с тех пор на фабрике ничего не производится. С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство", - подчеркнули в корпорации.

"Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен. Ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками", - сказано в письме.

В компании отметили, что "для продукции Roshen, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года".

Также в корпорации обратили внимание на сюжет ТСН от 2 октября, где показали купленные в симферопольском супермаркете конфеты Roshen 20 сентября. Было указано, что они произведены в России на липецкой кондитерской фабрике Roshen. При этом еще в начале сентября в СМИ писали, что в Крыму продают просроченные конфеты корпорации.

"Мы понимаем, что при подготовке сюжетов, которые касаются Roshen, некоторые украинские СМИ могут умышленно применять манипулятивные приемы и подавать непроверенную, недостоверную информацию, примером этого является сюжет, который вышел на одном из украинских каналов 2 октября. Поэтому чтобы не собирать просроченные конфеты и не распространять фейковую информацию журналистам стоит поехать в российский Липецк и воочию убедиться, что эта фабрика не работает", – заявили в компании.

Это и сделал украинский журналист Роман Цимбалюк, который подтвердил, что в фабрика Roshen в российском Липецке не работает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине оштрафовали известную компанию за копирование продукции Roshen.