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МирСпорт

''Конфеты опасны для здоровья'': Roshen обратилась к жителям оккупированного Крыма

7.1тЧитать материал на украинском

Кондитерская корпорация Roshen посоветовала украинцам, которые проживают в оккупированном Россией Крыму, не употреблять ее продукцию.

Как сказано открытом письме компании от 3 октября, срок годности продукции, которая может оказаться в продаже, истек как минимум в начале 2018 года.

"Соответственно она может быть опасна для здоровья. Последняя продукция на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года, с тех пор на фабрике ничего не производится. С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство", - подчеркнули в корпорации.

"Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен. Ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками", - сказано в письме.

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В компании отметили, что "для продукции Roshen, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года".

Также в корпорации обратили внимание на сюжет ТСН от 2 октября, где показали купленные в симферопольском супермаркете конфеты Roshen 20 сентября. Было указано, что они произведены в России на липецкой кондитерской фабрике Roshen. При этом еще в начале сентября в СМИ писали, что в Крыму продают просроченные конфеты корпорации.

"Мы понимаем, что при подготовке сюжетов, которые касаются Roshen, некоторые украинские СМИ могут умышленно применять манипулятивные приемы и подавать непроверенную, недостоверную информацию, примером этого является сюжет, который вышел на одном из украинских каналов 2 октября. Поэтому чтобы не собирать просроченные конфеты и не распространять фейковую информацию журналистам стоит поехать в российский Липецк и воочию убедиться, что эта фабрика не работает", – заявили в компании.

Это и сделал украинский журналист Роман Цимбалюк, который подтвердил, что в фабрика Roshen в российском Липецке не работает.

''Конфеты опасны для здоровья'': Roshen обратилась к жителям Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине оштрафовали известную компанию за копирование продукции Roshen.

Место
Украина
Объект
Roshen
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andreyev andrei
andreyev andrei
В России полно отличной шоколадной продукции: Бабаевская московская фабрика, Сормовская в Нижнем, Крупской в Питере. Да и в каждом крупном российском городе. Это говно с усраины давно надо запретить.
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Галкина Елена
Галкина Елена
Один из бывших сотрудников завода рассказал нам, что даже рад тому, что предприятие закрылось. «Зарплата была нормальная, средняя по региону — около 25-30 тысяч рублей. Но качество той продукции было ужасным. Многое из того, что добавлялось в конфеты, не указывалось в составе, а это были тонны химии. В огромных количествах аммиак и множество других соединений, некоторые из которых похожи на черные сопли и другие продукты жизнедеятельности с соответствующим запахом», - рассказал он. Самое ужасное, по его словам, было в том, что все производство было безотходным. «Это значит, что после изготовления одного вида конфет все, что остается в цистернах, сваливается в одну большую примерно на 4 тонны. В эту же бочку идет вся просроченная продукция, все что не прошло тест в лаборатории. Все это вместе с фантиками, палочками, огромным количеством крахмала и химии перемалывалось и уходило на изготовление продукции. Таким способом получались конфеты «Левушка», «Бешеная пчелка» и так далее. Аналогичная ситуация с хлопьями и повидлом. Был случай, когда цистерна опрокинулась и мы всю эту массу собирали прямо с пола. Это был просто кошмар», - рассказал он. Самое ужасное, по его словам, было в том, что все производство было безотходным. «Это значит, что после изготовления одного вида конфет все, что остается в цистернах, сваливается в одну большую примерно на 4 тонны. В эту же бочку идет вся просроченная продукция, все что не прошло тест в лаборатории. Все это вместе с фантиками, палочками, огромным количеством крахмала и химии перемалывалось и уходило на изготовление продукции. Таким способом получались конфеты «Левушка», «Бешеная пчелка» и так далее. Аналогичная ситуация с хлопьями и повидлом. Был случай, когда цистерна опрокинулась и мы всю эту массу собирали прямо с пола. Это был просто кошмар», - рассказал он.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Я это говно давно обхожу стороной.
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