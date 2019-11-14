Конец эпохи бедности? Ляшко разнес бюджет-2020, принятый "слугами народа"

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что бюджет-2020, принятый монобольшинством Верховной Рады, ставит крест на обещаниях президента Владимира Зеленского о "конце эпохи бедности".

По его словам, финансовый документ продолжает грабеж украинского народа. Об этом политик написал в Facebook в четверг, 14 ноября.

"Скудные доходы, отсутствие стимулов для инвесторов, новые поборы для предпринимателей. Повышение пенсий на 130 гривен, а зарплаты на 500 гривен – это издевательство над здравым смыслом! Такие унизительные зарплаты не остановят трудовой миграции и не преодолеют массовую бедность", – заявил Ляшко.

По его словам, вместо развития экономики Украине предложена продажа земли и государственного имущества, в том числе стратегических предприятий, легализация азартных игр и ограничения прав наемных работников. "Откуда при таких условиях могут взяться деньги на зарплаты, пенсии, социальную сферу? Тем более, когда каждая третья гривна бюджета пойдет на погашение долгов", – написал Ляшко.

От имени политсилы он выдвинул требование к власти. "Наше требование – радикальное изменение экономической политики, ставка на национального производителя, существенное повышение доходов украинцев. Только так можно вырвать украинцев из лап бедности, а Украину – из унизительной внешней зависимости", – заявил Ляшко.

www.5.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 14 ноября 280 голосами приняла во втором чтении и в целом бюджет Украины на 2020 год. Это стало рекордно быстрым голосованием. Депутаты не рассматривали правки в сам документ.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

В Украине минимальную зарплату в 2020 году планируют увеличить с 4173 до 4723 грн.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!